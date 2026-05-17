Subsecretario Pavez por “metáfora” de Kast: “El presidente jamás se comprometió a que al 11 de marzo íbamos a expulsar a 300 mil personas”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró este domingo que el presidente José Antonio Kast “jamás dio una declaración en la que haya dicho que al 11 de marzo del 2026 íbamos a expulsar 300.000 personas“.

Al ser consultado por la polémica cuenta regresiva del mandatario, en la que dio un ultimátum a los migrantes irregulares para abandonar el país antes de que asumiera en La Moneda, Pavez señaló que esta “no era para las expulsiones, porque eso requiere un procedimiento”.

“No quiero entrar en la figura que él utilizó (la metáfora), no quiero entrar en eso. Pero el presidente jamás se comprometió a que al 11 de marzo íbamos a expulsar a 300.000 personas. Esa cuña no existe”, sostuvo en conversación con The Clinic.

Asimismo, explicó que “la cuenta regresiva era para el cambio de mano y ese cambio de mano se ha ido notando, y es parte de un plan que nosotros estamos anunciando parcialmente: reforzar las fronteras, aumentar la fiscalización, echar a andar cuanto antes las expulsiones, modificar legislativamente algunos aspectos importantes y, quinto, algunos anuncios que me voy a reservar porque son parte de una agenda que el Presidente va a dar a conocer al país muy pronto”.

En esa línea, afirmó: “No creo que haya sido un error ni que se haya jugado con las expectativas, porque las expectativas eran el cambio de mano. Eso significa que las personas que ingresaron a nuestro país de manera irregular a partir del 11 de marzo de 2026 tienen que sentir que el Gobierno tiene una actitud distinta, de tolerancia ante el ingreso irregular. Ese cambio de mano existe. Por lo tanto, no le asigno un error a las expectativas, porque estas se están cumpliendo“.

“Hoy tenemos más expulsinos y menos ingresos irregulares”

Respecto a la política migratoria del Gobierno, Pavez aseveró que “hoy tenemos más expulsiones y menos ingresos irregulares. Eso demuestra que la mano cambió”.

“Los datos que nosotros tenemos en materia de ingreso por paso no habilitado son los siguientes: en enero de 2022 se registraron 4.207 ingresos por pasos no habilitados, totalizando en todo el año 2022 (primer año de gobierno del presidente Boric) 53 mil ingresos por pasos no habilitados. En abril de 2026, nosotros tenemos 1.160 ingresos por pasos no habilitados y llevamos en total del orden de solo 6 mil“, reveló.

A lo que agregó que, “entre marzo y abril de 2026, disminuyó un 32,6% la cifra de ingresos ilegales respecto del mismo período marzo-abril de 2025″.

Si bien la autoridad reconoció que el ingreso irregular de extranjeros al país ha cambiado por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, afirmó que esto también se debe a que “hay una construcción de obras antimovilidad y que existe una sensación de mayor fiscalización en materia de control migratorio, porque se han materializado prontamente las expulsiones”.

Al ser consultado por una meta que el Gobierno quiera alcanzar en el ámbito de expulsiones, señaló que serán “todas las que podamos”.

“Hay que distinguir. Yo no recuerdo que el Presidente haya dicho un número en la campaña. Hay 300 mil personas aproximadamente en situación irregular en Chile, y cerca de 280 mil están empadronadas”, comentó.

Agregó que, “por otra parte, hay 34 mil órdenes de expulsión que el gobierno anterior no quiso ejecutar y no hizo casi nada por ejecutar. Esa es la cifra en la cual tenemos que trabajar con un Servicio de Migración que nos heredaron de manera completamente colapsada, con más de 200.000 trámites pendientes“.

En ese sentido, argumentó que “la realidad con la que el Gobierno está trabajando es compleja”.