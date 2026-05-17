Muere a los 99 años Joaquín Lavín Pradenas, exalcalde de Portezuelo y padre del exalcalde de Las Condes

A los 99 años de edad falleció Joaquín Lavín Pradenas, quien fuera una figura política local y padre del exministro y exalcalde Joaquín Lavín Infante.

La información sobre su deceso fue dada a conocer por la Municipalidad de Portezuelo.

El difunto exjefe comunal, quien además era abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León, contó con una extensa trayectoria en la administración de dicha localidad.

Lavín Pradenas lideró la alcaldía de Portezuelo en dos periodos: primero entre 1973 y 1975, y posteriormente entre 1986 y 1991. De igual manera, ejerció el cargo de concejal en la misma zona entre los años 1996 y 2000.

A través de un comunicado oficial, la administración local manifestó su pesar por la noticia. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias, a nombre de la comunidad portezolana a toda su familia, en estos difíciles momentos”, señalaron desde la entidad corporativa.

Debido al fallecimiento del exalcalde, el actual titular de la comuna, Juan Carlos Ramírez, declaró duelo comunal a contar de este sábado y hasta el próximo martes 19 de mayo.