Encuesta Criteria: 76% considera que promesa de expulsión de migrantes del Presidente Kast debía entenderse de manera concreta y real

En el marco de los dos meses desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast y ad portas de la primera cuenta pública del Presidente de la República, la encuesta Criteria realizó un sondeo sobre diversos temas de la contingencia nacional.

En cuanto a la aprobación del Mandatario, esta se situó en 38%, aumentando dos puntos, mientras que la desaprobación incrementó en dos puntos, alcanzando un 53%, su nivel más alto desde el inicio del gobierno.

[2/6] 🏛️ Aprobación Kast. 38% aprueba (+2 pts.). 53% desaprueba (+2 pts.) — nivel más alto del gobierno. 9% no sabe (−4 pts.). Serie desde marzo muestra desaprobación en alza sostenida. pic.twitter.com/ACcfC2B3iG — CRITERIA (@CriteriaChile) May 17, 2026

Respecto a la promesa de expulsión de migrantes, en medio de la controversia que generaron sus dichos sobre que asegurar en campaña la salida de 300 mil personas del país era una “metáfora”, aunque luego aclaró: “Respecto del tema de migrantes, claro, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede usar un término no del todo apropiado quizás, pero todos entienden”, el 76% respondió que considera que la promesa de expulsar migrantes irregulares desde el primer día debía entenderse de manera concreta y real.

[3/6] 📌 Promesa de expulsión de migrantes. 76% cree que debía entenderse de manera concreta y real. Entre la izquierda: 94%. Entre la derecha: 65% concreta, 29% simbólica. pic.twitter.com/ACgL1KbZGM — CRITERIA (@CriteriaChile) May 17, 2026

En relación con el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional presentado por el Ejecutivo y que actualmente se tramita en el Congreso, el apoyo se mantiene en 36% (-1 punto). Quienes se declaran en contra suben a 32% (+2 puntos), mientras que quienes no tienen una postura definida bajan a 31% (-2 puntos).

Asimismo, el 48% considera que la iniciativa favorece principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos (+2 puntos).

En la otra vereda, los partidos políticos percibidos como más opositores al gobierno son el Partido Comunista (79%), el Partido Socialista (70%) y el Frente Amplio (62%). En tanto, el Partido Republicano (7%), la Unión Demócrata Independiente (9%) y Renovación Nacional (11%) son los menos asociados a la oposición. La desaprobación hacia la oposición subió 10 puntos desde marzo.

[5/6] 📊 Opinión partidos. El Republicano (26% positiva) y el PNL (18%) son los mejor evaluados. El PC registra el mayor nivel de opiniones negativas (59%). PS y DC: 49% negativas. pic.twitter.com/qWdUCf9UaT — CRITERIA (@CriteriaChile) May 17, 2026

[6/6] 🏭 Ley de Reconstrucción. 48% cree que favorece a grandes empresas y personas de mayores ingresos. 35% considera que apunta a crear empleo para la población general. 17% no adhiere a ninguna postura. 🔗 https://t.co/y6mGMZdDne #AgendaCriteria pic.twitter.com/pmb76xuXjS — CRITERIA (@CriteriaChile) May 17, 2026

Metodología