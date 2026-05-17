“Lo que corresponde es rehacer esta elección”: Jefe de bancada del PDG respalda decisión del Tribunal Supremo tras invalidar comicios internos

El jefe de la bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, abordó la resolución del Tribunal Supremo de la colectividad que determinó declarar “inválidos” los resultados de las elecciones internas realizadas el pasado 25 de abril.

“Nosotros hoy día venimos a representar a un segmento de la población donde hemos decidido hablar con la verdad y yo creo que, si no se hicieron las cosas de buena manera, hay que hacerlas de buena manera”, afirmó.

En cuanto a la situación, explicó que “esto es simple: llegaron las actas, es decir, cuánta gente votó, pero no llegaron los padrones a tiempo, que permiten saber quién votó para poder tener certeza. Lo que corresponde entonces es rehacer esta elección y creo que es una señal de seriedad, tenga los costos que tenga”.

Los antecedentes del caso

El pasado 25 de abril, la lista encabezada por Patricio Quisbert se impuso ante la diputada Zandra Parisi. No obstante, el Tribunal Supremo invalidó el proceso electoral debido a que no reunió “las condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental”, por lo que llamó a realizar nuevos comicios.

Por su parte, Quisbert manifestó su molestia ante la decisión del tribunal de la colectividad.

“No estamos de acuerdo con ese resultado. Vamos a continuar los procesos que corresponden. Vamos a presentar la documentación al Tricel o, en el caso que corresponda, un recurso de protección, porque consideramos que el proceso no ha sido del todo transparente por parte del Tribunal Supremo”, afirmó.