Máximo Pacheco, presidente saliente de la cuprífera: “Chile no se cae a pedazos, el Estado no está quebrado ni Codelco está fundido”

En medio del proceso de cambios de liderazgos que enfrentará Codelco, el presidente de la estatal, Máximo Pacheco, abordó la controversia generada por la auditoría interna que investiga si las cifras de producción de diciembre de 2025 fueron infladas en cerca de 20 mil toneladas.

El economista detalló en entrevista con el diario El País que la situación comenzó tras una denuncia anónima que recibió en su correo electrónico el pasado 25 de febrero de 2026, la que aseguró haber derivado de manera inmediata al auditor general.

“Pocas empresas en Chile tienen un gobierno corporativo más fuerte y desarrollado que Codelco. El país puede estar tranquilo al respecto”, afirmó.

En esa línea, agregó: “En el primer trimestre de 2026 tuvimos 385 denuncias, varias de ellas anónimas, a través de nuestro canal en línea. Le hace bien a nuestra empresa que tengamos este canal anónimo y procesos claros para investigarlas. Eso habla de nuestra cultura de probidad y transparencia”.

Por otro lado, al reflexionar sobre el término de su gestión en la empresa estatal y la entrada de un nuevo directorio liderado por Bernardo Fontaine, expresó: “Me voy feliz. Me siento muy orgulloso de la gestión que hemos hecho: construimos una plataforma estratégica muy sólida para Codelco. Hacer más de lo mismo se puede hacer. Hacer cosas estratégicas en un negocio que tiene una mirada de largo plazo es muy complejo”.

Consultado por la periodista Rocío Montes respecto a las constantes intervenciones que ha tenido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el futuro de la empresa cuprífera, Pacheco respondió: “Es una buena noticia que él esté preocupado, porque eso quiere decir que le pone atención a la compañía. Tuve una buena reunión con él en su oficina, duró más de una hora. Estábamos los dos solos”.

Cabe mencionar que fue antes de la junta de accionistas realizada el pasado 20 de abril cuando el titular de Hacienda planteó críticas a su gestión.

Desde su perspectiva, esto ocurre porque “una de las características principales de Codelco no es que sea una empresa del Estado, sino que es una empresa demasiado grande para el país que somos. Por lo tanto, tiene una alta visibilidad. Cada cosa que hacemos en Codelco está sometida al escrutinio público”.

“Chile tiene 20 millones de habitantes, Codelco tiene 20 millones de accionistas. Entonces, se creó un cierto ambiente de que el país se caía a pedazos, el Estado estaba quebrado y Codelco estaba fundido. Lo atribuyo a una mala onda que hay en Chile. En Chile el éxito es sospechoso y eso le hace mal a Chile. Codelco ha sido históricamente una empresa extraordinariamente exitosa”, sostuvo.

Asimismo, deslizó una reflexión sobre la situación del país: “Chile, definitivamente, no se cae a pedazos, el Estado no está quebrado ni Codelco está fundido. Soy de las personas que cree que el Chile profundo es un Chile sano que quiere seguir avanzando a partir de lo que hicieron otros, mejorando sobre esa base. Esta idea de que tenemos que reinventar Chile cada cuatro años nunca me ha parecido buena”.