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Elecciones en Perú 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan a segunda vuelta, según el JNE

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(CNN Español) — El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó este domingo los resultados de las elecciones presidenciales, que confirmaron a la conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como candidatos para la segunda vuelta que se realizará en junio.

Más de un mes después de la votación del 12 y 13 de abril, el JNE realizó el acto luego de que en la víspera culminara la proclamación por jurisdicción de los 60 Jurados Electorales Especiales.

Fujimori y Sánchez, quien se declara “castillista”, competirán el 7 de junio en una especie de reedición de la campaña de 2021, cuando la hija del exautócrata Alberto Fujimori (1990-2000) enfrentó al docente rural Pedro Castillo, quien fue destituido en 2022 y condenado a prisión por conspiración para la rebelión. La líder de Fuerza Popular ha sufrido tres derrotas consecutivas en segunda vuelta.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos que competirán en segunda vuelta en Perú. Ernesto Benavides/Connie France/AFP via Getty Images

El JNE destacó que en las últimas cuatro elecciones generales la proclamación fue realizada también en torno a mediados de mayo, y que esta vez el proceso fue complejo por el récord de candidatos (35) y la posibilidad de hacer recuento de votos en algunas mesas. El acta de proclamación fue firmada por el pleno del JNE y por personeros de las organizaciones políticas que asistieron a la ceremonia.

Lo que suele ser un trámite casi burocrático, esta vez concitó mayor atención por la estrecha diferencia entre Sánchez (12,04 %) y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (11,91 %), quien quedó en tercer lugar por poco más de 21.000 votos y ha denunciado fraude y sabotaje sin presentar evidencias concretas.

Tras la proclamación, el aspirante ultraderechista dijo en X que no aceptará los resultados y aseguró que impugnará lo que consideró “un grave delito de de traición a la patria”.

Sin embargo, mientras López Aliaga realizaba algunas marchas de protesta en las últimas semanas, Fujimori y Sánchez entraron de lleno a la campaña con actos proselitistas y conversaciones para definir dónde y cuándo se realizarían los debates entre ambos y sus equipos.

Los diálogos también se realizan con otras fuerzas políticas. Fujimori se reunió el sábado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien la venció en 2016 y renunció anticipadamente en 2018 cuando el Congreso, de mayoría fujimorista, se aprestaba a destituirlo. “Debemos priorizar la reconciliación, el diálogo y la unidad de todos los peruanos para combatir la inestabilidad y el caos”, dijo la candidata al compartir una foto del encuentro en redes sociales.

Por su parte, Sánchez estuvo el sábado recorriendo Puente Piedra, uno de los distritos más extensos y poblados de la capital, donde afirmó que hay una “colusión” entre redes criminales y el poder político.

La Misión de Observación Electoral de la OEA saludó en comunicado la proclamación de resultados y dijo que, de cara a la segunda vuelta, insta a las autoridades como a los actores políticos y sociales “a llevar a cabo un proceso con alto sentido de responsabilidad democrática, evitando confrontaciones o amenazas, así como discursos que generen división social”.

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