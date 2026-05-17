Pensión Garantizada Universal (PGU): Revisa los requisitos, montos y cuándo empezará el nuevo reajuste de $250 mil

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio económico al que pueden acceder personas de 65 años o más que cumplan con ciertos requisitos. Actualmente, la PGU beneficia a más de 2 millones de personas a nivel nacional, de las cuales cerca de un 58% corresponden a mujeres y el 42% restante a hombres.

No obstante, es importante aclarar que el beneficio es entregado únicamente a las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más. Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la solicitud para postular al beneficio se puede ingresar a partir de los 64 años y 9 meses de edad.

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la solicitud para postular al beneficio se puede ingresar a partir de los 64 años y 9 meses de edad. No pertenecer al 10% más rico de la población, lo que se acredita con los datos del Registro Social de Hogares (RSH) y el instrumento de focalización.

lo que se acredita con los datos del Registro Social de Hogares (RSH) y el instrumento de focalización. Acreditar residencia en territorio chileno por un período no inferior a 20 años, continuos o discontinuos, desde que el postulante cumplió los 20 años de edad.

continuos o discontinuos, desde que el postulante cumplió los 20 años de edad. Haber residido en el país un mínimo de 4 años dentro de los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener una pensión base calculada igual o menor a $1.252.602.

¿Cómo se calcula el monto que recibe cada beneficiario?

Los montos que corresponden a cada beneficiario varían según la pensión base calculada de cada uno de ellos.

Desde el Gobierno explicaron que la pensión base calculada es la suma de la Pensión Autofinanciada de Referencia y de otras pensiones que pueda recibir una persona. Es decir, este cálculo técnico engloba:

La pensión pagada por la AFP.

Pensiones de sobrevivencia o por accidentes laborales.

Beneficios del sistema antiguo de pensiones.

Aportes del Seguro Social Previsional (Reforma de Pensiones).

De este modo, mientras mayor sea el monto de la pensión base, menor será el monto de la PGU que se le adjudique al beneficiario.

¿Cuál es el monto máximo que una persona puede recibir?

El monto máximo establecido es de $250.275 solo para las personas de 82 años o más que tengan una pensión base que no supere los $789.139. Por otro lado, los beneficiarios de entre 65 y 81 años tienen un monto máximo actual de $231.732.

En el caso de que la pensión base se ubique entre los $789.139 y los $1.252.602, el aporte de la PGU irá disminuyendo de forma gradual a medida que la pensión del postulante sea más alta.

Es importante aclarar que las personas que reciban una pensión base superior a los $1.252.602 quedan excluidas y no pueden acceder al beneficio.

¿Cuándo subirá el beneficio hasta los $250.000?

Pese a que el monto tope actual es de $231.732 para las personas de entre 65 y 81 años, el Gobierno anunció un nuevo ajuste. Con esta modificación, los beneficiarios de 75 años o más podrán acceder al monto máximo de $250.275.

Según informó el Instituto de Previsión Social (IPS), este último reajuste empezará a implementarse a partir de septiembre de 2026.

¿Cómo postular?

La postulación al beneficio se puede realizar de forma presencial en las sucursales del Instituto de Previsión Social (IPS) o de manera en línea a través del sitio web de ChileAtiende ingresando con la ClaveÚnica.