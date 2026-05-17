Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, por situación de Codelco: “Es una compañía que, sin duda, está fuera de control”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó los desafíos que enfrentará la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) bajo el liderazgo de su nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine.

Respecto a su diagnóstico sobre la situación de la empresa estatal, sostuvo: “Fue lamentable el accidente del año pasado, pero tras ello hay un grupo de ejecutivos que oculta información al directorio”, y agregó que actualmente esa dinámica se seguiría repitiendo.

“Máximo Pacheco nos había dicho que al 2025 la compañía estaría produciendo 1.700.000 toneladas, y estamos al borde de 1.300.000 toneladas. Las perspectivas para los próximos años tampoco son mucho mejores. Es una compañía que tiene niveles de endeudamiento mucho más altos que los que recibió y, según lo que nos dijo en la última junta, probablemente esa deuda siga creciendo en los próximos cuatro años”, afirmó.

En ese contexto, subrayó en el programa Mesa Central de T13 que “es una compañía que, sin duda, está fuera de control, y lo que estamos tratando de hacer, a través del nombramiento de estos tres nuevos directores, es retomar el control”.

En cuanto a la viabilidad de la cuprífera, aclaró que no existe riesgo de cese de operaciones, aunque sí enfrenta una “crisis multifuncional”.

“Tenemos que darle una mirada a la estructura de costos y a la productividad. Hay un par de proyectos que han salido mucho más caros de lo presupuestado y se han extendido mucho más del tiempo previsto. La verdad es que son múltiples frentes y el directorio tiene que abordar con urgencia todos los problemas que se están planteando”, afirmó.

“Codelco corre con una mochila de plomo”

Por su parte, Bernardo Fontaine, quien fue designado por el Presidente José Antonio Kast como nuevo presidente del directorio de Codelco, también entregó su diagnóstico sobre la situación de la estatal.

“Codelco corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla”, sostuvo.

En esa línea, explicó que durante los últimos cuatro años la empresa entregó al Estado cerca de US$ 7 mil millones y, al mismo tiempo, incrementó su deuda.