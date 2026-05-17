Estafa con foodtrucks: La denuncia contra mujer por millonario fraude en el rubro gastronómico

Sonia Mendoza Ferrada fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) y posteriormente formalizada por el Ministerio Público por el delito de estafa reiterada. Tras la audiencia, la justicia decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para la imputada.

Según los antecedentes del caso dados a conocer por LUN, el modus operandi de la mujer consistía en captar a personas interesadas en el rubro gastronómico principalmente a través de la plataforma Yapo.cl y redes sociales.

Mendoza se presentaba con un perfil de alta experiencia, asegurando poseer un máster en comercio internacional, conocimientos en financiamiento Corfo y la dirección de supuestas empresas como “Time to Eat” o “Vía Gourmet”. Para generar mayor confianza, incluso dictaba charlas presenciales sobre cómo emprender con herramientas de baja inversión.

Una vez establecido el contacto, la mujer ofrecía la gestión y fabricación de carros de comida tipo food truck, así como la asignación de puntos de venta exclusivos en centros comerciales, universidades y galerías. Tras convencer a los clientes, les solicitaba millonarias sumas de dinero por adelantado para costear patentes, permisos y la construcción de los carros. Tras recibir los pagos —muchos respaldados con contratos notariales y transferencias—, la imputada cortaba la comunicación y bloqueaba a las víctimas.

El subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, detalló que actualmente existen al menos 19 víctimas identificadas y que el monto total de lo defraudado oscila entre los $100.000.000 y $115.000.000. El oficial precisó que hay afectados que perdieron desde $2 millones hasta los $20 millones de pesos. Aunque las denuncias formales comenzaron a registrarse en 2023, la PDI estima que la mujer operaba bajo esta modalidad desde el año 2016 y no descartan la existencia de más víctimas que no hayan denunciado por vergüenza.