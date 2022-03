La ropa que usamos para trabajar, salir de fiesta o ir a comer, entrega un mensaje. Y los políticos también lo tienen claro. Al menos así quedó expresado en los outfits que cuidadosamente eligieron para el cambio de mando en que Gabriel Boric asumió como presidente de la República.

Los colores vestidos por las ministras y la primera dama, así como el abandono de la corbata por buena parte del gabinete, son un adelanto del sello que tendrá este Gobierno. Uno marcado por la llegada de los millennials al poder y el empoderamiento femenino.

Renaciendo como un fénix entre sus cenizas, la sastrería también se tomó este magno evento de la mano de autores nacionales, quienes en conversación con CNN Chile ahondaron sobre la elección de colores, estilos y cómo esta nueva generación de políticos demuestra que no es necesario vestirse tradicionalmente “formal” para ser tomados en serio.

Irina Karamanos

La antropóloga y feminista Irina Karamanos asistió al evento con un traje realizado por la marca genderless Wendy Pozo, con 19 años en el mercado. Dejando de lado la tradicional falda, la primera dama apostó por reafirmar su femineidad con este pantalón con pinzas y su blazer a conjunto.

La diseñadora detalló a CNN Chile que la elección del color fue crucial; si optaba por un rojo o amarillo, el mensaje sería distinto al que buscaba entregar ella y la campaña del ahora presidente. Aunque pensaron optar por un blanco, la idea fue eliminada rápidamente, ya que “la gente diría que se ve muy ostentosa o que se vería como una imagen de Ricky Ricon“.

El verde fue el color elegido finalmente. Mientras que en psicología entrega un mensaje de esperanza, la marca destaca que este fue un tono ampliamente utilizado durante la campaña presidencial.

“Optamos por este estilo en particular, porque definitivamente no quise que Irina se vea aseñorada, no quise que fuera más de lo mismo. Creo que este es un cambio super importante y un cambio de la generación también. Son super jóvenes”, detalló Pozo a CNN Chile.

Camila Vallejo

Utilizando telas de saldo -remanentes que se rescatan de fábricas textiles chilenas cerradas- el equipo de PaloSanto, dirigido por la diseñadora Tatiana Campos, apunta a la sustentabilidad y temporalidad en sus diseños. Estandartes que ser vieron plasmados en la vestimenta utilizada por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

“Le preguntamos qué referencia tenía para el traje y ella lo que más tenía claro es que se quería vestir de morado para ese día, por el movimiento feminista“, comentó Tatiana Campos a CNN Chile.

Asimismo, la diseñadora nacional indica que forma parte de la identidad de la marca confeccionar pantalones de este estilo que está asociado a los años ’70, cuando la mujer, junto al movimiento feminista, comenzó a adueñarse de esta prenda.

“Queríamos armar una tenida power para este día y por eso elegimos este pantalón sastre”, explicó a CNN Chile.

Antonia Orellana

Última, pero no menos importante, la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, tuvo su traje listo en tan solo tres semanas, debido a su apretada agenda. El equipo de Club Particular -ropa streetwear– se enfocó al 100% para tenerlo en la fecha acordada e incluso participó en su confección su practicante más nueva.

“La idea del traje siempre nos pareció como lo más obvio. Uno, porque la Antonia es muy sencilla (…) entonces es un poco transmitir esa idea de ponerse manos a la obra, y claro, según yo, el traje en sí mismo, el traje de dos piezas, representa eso, representa mucho la asertividad, la igualdad”, explicó unos de los fundadores de Club Particular, Leonardo Quezada a CNN Chile.

Su pañuelo verde está relacionando con la lucha de las mujeres chilenas por el derecho al aborto libre.

Para la experta en Asesoría de Imagen Camila Serrano, el rosa en la política es un color que estuvo mucho tiempo asociado al sexo débil y lo vulnerable, pero ahora tiene otra connotación: “Aquí agarra una impronta de poder femenino. Yo abrazo mi femineidad y desde lo femenino propongo y abro nuevas conversaciones”.

Una generación millennial en el poder

Si algo dejan en claro los artistas locales y la asesora de imagen, es que no por apostar a dejar la corbata de lado (en el caso del presidente, varios de sus ministros e incluso su propia escolta), serán personas que le resten importancia a sus labores.

“Yo creo que es un símbolo súper importante, como de los nuevos tiempos, que ellos quieren proponer como que hay una voluntad por entender el mundo desde una perspectiva menos conservadora y más crucial. Me encanta que no haya salido con corbata, y eso no quiere decir que sea menos serio, es un mensaje super potente de que hay que ser más inclusivos”, indicó Tatiana Campos, de PaloSanto a CNN Chile.

Wendy Pozo destaca que Chile ha estado atravesando grandes cambios, desde una crisis social y la redacción de la nueva Constitución, hasta una pandemia, por lo que “con o sin corbata, no dañará resultados en un gobierno”.

En esa línea, la asesora de imagen Camila Serrano detalló a CNN Chile que más allá de los profundos cambios que ha atravesado el país, este statement representa también un respaldo al movimiento feminista, ya que “está haciendo una declaración muy consistente: el no adherirse a los símbolos patriarcales, o a los símbolos asociados a la masculinidad muy del siglo XX”.

La llegada de los millennials al poder se expresa visualmente en su forma de presentarse, y el primer mensaje que han enviado, destaca Serrano, es el del empoderamiento femenino y que están listos para “poner las manos en la masa”.