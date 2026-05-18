Banco Central corrige a la baja el PIB del primer trimestre: La economía cayó 0,5%

El Banco Central publicó el informe de Cuentas Nacionales del primer trimestre de 2026 y confirmó que la actividad económica cayó 0,5% respecto al mismo período del año anterior.

El dato es dos décimas más negativo que el cierre preliminar que arrojaban los Imacec mensuales, que anticipaban una contracción de 0,3%.

La diferencia se explicó, principalmente, por la actualización de los indicadores de coyuntura que el Banco Central incorpora en la medición definitiva.

Minería, agro y pesca restaron

Desde la perspectiva del origen, las actividades que más pesaron en la caída del PIB fueron la minería, el sector agropecuario-silvícola y la pesca.

La minería retrocedió 3,1%, en línea con una contracción de la producción cuprífera explicada por menores leyes del mineral, factores climáticos adversos y mantenciones en varias faenas. El resto de la minería creció favorecido por la extracción de litio, oro y plata.

El sector agropecuario-silvícola cayó 5,4%, afectado por una menor producción frutícola —especialmente uva de mesa, manzanas y carozos— por factores climáticos.

La pesca fue el sector de mayor retroceso con una caída de 18,6%, producto de menor disponibilidad de sardinas y jurel, aunque la acuicultura compensó parcialmente con mayor producción de salmónidos.

En el otro extremo, los servicios personales fueron el principal aporte positivo al crecimiento con un alza de 2,4%, liderada por los servicios de salud en clínicas y centros médicos privados y por el incremento de matrículas en educación superior.

El comercio creció 1,4%, impulsado por ventas minoristas en almacenes de comestibles, vestuario y comercio electrónico. Los servicios financieros avanzaron 4,1% y los restaurantes y hoteles un 2,5%.

El comercio exterior fue el principal factor de la caída

Desde la perspectiva del gasto, el menor PIB fue determinado por el resultado de las exportaciones netas. Las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron 4,9%, mientras las importaciones subieron 2,0%, ambas con efecto negativo en la actividad.

Las exportaciones de bienes cayeron por menores envíos de cerezas, uva y cobre. Las importaciones de bienes crecieron por mayores internaciones de aparatos eléctricos, equipos de transporte y petróleo crudo, este último en el contexto del alza de precios derivada del conflicto en Medio Oriente.

La demanda interna, en cambio, creció 2,1%, impulsada por el consumo de los hogares, que subió 2,5% con los servicios de salud, transporte y turismo como principales motores, y por la formación bruta de capital fijo, que aumentó 3,2%.

El ingreso nacional bruto disponible real presentó un crecimiento de 4,3%, mayor al exhibido por el PIB, explicado por el efecto positivo de los términos de intercambio, favorecidos por los altos precios del cobre.

El ahorro bruto total ascendió a 22,5% del PIB en términos nominales, compuesto por una tasa de ahorro nacional de 24,5% y un ahorro externo de -1,9% del PIB, correspondiente al superávit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

Pese a la contracción, Chile cerró el trimestre con una posición externa positiva.