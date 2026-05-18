Cremación en Chile: Inauguran nuevo cinerario en Puente Alto ante aumento de la demanda

Parque del Recuerdo inauguró en Puente Alto el primer Centro Ceremonial con cinerario de la zona suroriente de Santiago, en un contexto marcado por el aumento progresivo de la cremación en Chile y por la necesidad de ampliar la infraestructura disponible para este tipo de servicios.

El recinto está ubicado en Parque del Recuerdo Cordillera y cuenta con cerca de 2.000 metros cuadrados distribuidos en dos niveles.

El proyecto busca entregar una alternativa local para familias de la zona suroriente de la Región Metropolitana, que hasta ahora debían trasladarse a otros sectores de la capital para acceder a un cinerario.

La apertura se produce en medio de un cambio gradual en las formas de despedida en el país.

De acuerdo con antecedentes revisados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en su estudio sobre el mercado fúnebre, la cremación ha tenido históricamente una penetración menor en Chile que en otros países, aunque su uso ha ido en aumento durante los últimos años.

La misma institución ha advertido que la disponibilidad de crematorios sigue siendo limitada en algunas zonas, lo que puede incidir en el acceso y en la competencia dentro del sector.

En esa línea, el nuevo centro busca responder a una demanda que, según proyecciones de Parque del Recuerdo, continuará creciendo en las próximas décadas, con un 1% anual.

Según sus cálculos, en 2025 llegó al 20%, lo que podría duplicarse hacia 2040 y acercarse al 50% en 2050. Para ese año, el recinto de Parque Cordillera proyecta realizar más de 3.000 servicios de cremación anuales.

“Su apertura responde a una necesidad concreta de las familias y anticipa las tendencias demográficas y culturales que transformarán el sector en las próximas décadas”, señaló Diego Prat, gerente de Proyectos y Nuevos Negocios de Parque del Recuerdo.

El centro contempla dos salas velatorias de más de 60 metros cuadrados cada una, ambas con terraza privada, living, servicio de cafetería y un estar exterior techado. También incorpora un salón ceremonial adaptable a distintos credos, además de espacios interiores y exteriores destinados al acompañamiento de las familias durante el proceso de despedida.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio fue construido con madera, piedra y cristal, con una propuesta que busca integrarse al entorno natural del parque.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, el diseño considera vistas hacia la Cordillera de los Andes y la Quebrada La Morfilana, además de áreas de encuentro vinculadas al paisaje.

El cinerario considera una inversión cercana a los $700 millones y fue equipado con dos hornos provistos por Facultatieve Technologies, firma especializada en tecnología para cremación y sistemas de control de emisiones.

Según Parque del Recuerdo, los equipos cumplen con la normativa ambiental chilena y operan con niveles de emisiones por debajo de los límites exigidos.

El proyecto también obtuvo certificación LEED Plata, estándar internacional asociado a criterios de eficiencia energética, uso responsable de materiales y diseño sostenible.

Entre sus características, el recinto incorpora calefacción por losa radiante, sistemas de gestión ambiental, iluminación regulada por sensores, automatización de climatización y proyección hacia la autogeneración solar.