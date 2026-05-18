Mujer murió tras caer en una grieta del volcán Llaima durante una excursión

Una mujer falleció luego de caer al volcán Llaima, en la Región de la Araucanía, durante una excursión.

El hecho ocurrió mientras la víctima ascendía junto a otras personas el volcán, momento en que se habría precipitado en una grieta a alrededor de 600 metros de altura.

Según reportó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), no registró la actividad ante la Conaf.

Cristóbal Bravo, de la Corporación Rescate Araucanía, detalló que “en estos momentos estamos exactamente a 2 mil metros sobre el nivel del mar, en el faldeo del volcán Llaima, conjunto con el GOPE, para poder hacer el descenso”.

Ayer se intentó hacer la evacuación junto a un helicóptero, pero no se logró debido a las condiciones climáticas.

“Es por ello que todos los esfuerzos se centraron para el día de hoy, donde aproximadamente a las seis y media de la mañana comenzamos el ascenso para llegar aproximadamente a las 8 de la mañana, donde ya comenzamos a hacer el descenso”, añadió.

Por su parte, el director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb, indicó que “Bomberos y Carabineros con el GOPE ya accedieron al lugar para poder hacer la bajada del cuerpo y entregarlo, hasta el momento, en el centro de esquí al Servicio Médico Legal”.