Una mujer falleció luego de caer al volcán Llaima, en la Región de la Araucanía, durante una excursión.
El hecho ocurrió mientras la víctima ascendía junto a otras personas el volcán, momento en que se habría precipitado en una grieta a alrededor de 600 metros de altura.
Según reportó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), no registró la actividad ante la Conaf.
Cristóbal Bravo, de la Corporación Rescate Araucanía, detalló que “en estos momentos estamos exactamente a 2 mil metros sobre el nivel del mar, en el faldeo del volcán Llaima, conjunto con el GOPE, para poder hacer el descenso”.
Ayer se intentó hacer la evacuación junto a un helicóptero, pero no se logró debido a las condiciones climáticas.
“Es por ello que todos los esfuerzos se centraron para el día de hoy, donde aproximadamente a las seis y media de la mañana comenzamos el ascenso para llegar aproximadamente a las 8 de la mañana, donde ya comenzamos a hacer el descenso”, añadió.
Por su parte, el director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb, indicó que “Bomberos y Carabineros con el GOPE ya accedieron al lugar para poder hacer la bajada del cuerpo y entregarlo, hasta el momento, en el centro de esquí al Servicio Médico Legal”.
Lo más leído
- Asteroide del tamaño de un autobús escolar pasará a un cuarto de la distancia entre la Tierra y la Luna de nuestra superficie
- Expresidente Boric no asistirá a la primera cuenta pública de José Antonio Kast: Estará en gira por Europa
- OMS declara emergencia internacional por brote de Ébola en Congo y Uganda; EE.UU. activa restricciones de ingreso
- Mujer murió tras caer en una grieta del volcán Llaima durante una excursión
- Jack Ryan vuelve como película y Wendell Pierce adelanta el regreso de James Greer: “Tiene que seguir su brújula moral”