Asteroide del tamaño de un autobús escolar pasará a un cuarto de la distancia entre la Tierra y la Luna de nuestra superficie

El asteroide 2026JH2, descubierto el 10 de mayo por el Mount Lemmon Survey en Arizona, realizará su máximo acercamiento a la Tierra este lunes antes de las 18:00 horas (ET).

La Agencia Espacial Europea calcula que pasará a 91.593 kilómetros de distancia, equivalente a cerca del 24% de la separación promedio entre la Tierra y la Luna.

A pesar de la proximidad, el objeto no representa ninguna amenaza, según confirmó Richard Binzel, profesor del MIT e inventor de la Escala de Turín.

Tamaño incierto y monitoreo constante

El asteroide pertenece a la clase Apolo, con órbitas que cruzan la trayectoria terrestre. Su tamaño exacto se desconoce porque las observaciones ópticas solo miden luminosidad.

Las estimaciones actuales le otorgan un diámetro de entre 15 y 30 metros (49 a 98 pies). En el extremo inferior, sería comparable al bólido de Chelyabinsk (2013); en el superior, similar al evento de Tunguska (1908). Sin embargo, a diferencia de aquellos, 2026JH2 no ingresará a la atmósfera, por lo que no existe riesgo de explosión.

Los astrónomos advierten que solo se ha detectado cerca del 1% de los asteroides de este tamaño, y que la capacidad de radar planetario está limitada tras el colapso de Arecibo y reparaciones en Goldstone. El paso será transmitido en vivo por el Proyecto Telescopio Virtual desde Italia.