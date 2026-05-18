Tribunal desestima demanda de Musk contra OpenAI por prescripción en un fallo clave para Altman

(EFE) – Un tribunal federal de California desestimó este lunes la demanda que Elon Musk interpuso contra OpenAI y Sam Altman. El jurado de nueve miembros dictaminó que la acusación no se presentó dentro del marco temporal estipulado por la ley y, por lo tanto, ha quedado prescrita.

El fallo representa una victoria estratégica para Altman en un momento clave para la estabilidad financiera de la empresa, que proyecta una próxima salida a bolsa considerada un hito para el sector.

Musk acusaba a OpenAI de traicionar su misión original

El magnate alegaba incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, señalando que la compañía priorizó beneficios económicos sobre el interés público. OpenAI calificó la demanda como un intento infundado motivado por la “envidia”.

Durante el juicio, la defensa presentó correos electrónicos donde los asesores de Musk discutían porcentajes accionarios para él si la empresa dejaba de ser sin fines de lucro. Musk aportó unos US$45 millones en la fundación de OpenAI en 2015, pero se retiró de la junta en 2018. En 2019, la empresa adoptó una estructura de beneficio limitado.