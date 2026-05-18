Dólar retrocede más de $10 y cierra en $900 tras recuperación del cobre y expectativas de negociaciones en Medio Oriente

El dólar cerró este lunes con una caída de $10,3 en una jornada donde el peso chileno encontró soporte en la recuperación del cobre y que estuvo marcada por una moderación del billete verde.

En concreto, la divisa norteamericana finalizó la sesión con una tendencia levemente alcista y se ubicó en la barrera de los $900 el tipo de cambio.

El metal rojo volvió a ser el soporte del peso chileno frente al dólar, luego de que se recuperara desde los US$ 6,2 la libra y se encaminara a los US$ 6,3 en la Bolsa de Metales de Londres.

En esa línea, los mercados siguen atentos al desarrollo del conflicto en Medio Oriente, lo que ha vuelto a elevar los precios del petróleo.

Asimismo, en el ámbito internacional, la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping no dejó anuncios concretos que movieran los mercados.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó la fluctuación del dólar: “La zona de $900 sigue siendo un nivel psicológico relevante para el mercado, mientras que el comportamiento del cobre será clave para definir si el tipo de cambio retoma presión bajista buscando nuevamente niveles cercanos a los $890, o si el fortalecimiento global del dólar vuelve a darle impulso alcista en el corto plazo”.

“En el plano internacional, persisten las preocupaciones por Medio Oriente, con el petróleo manteniéndose sobre los US$ 102 por barril debido a la incertidumbre respecto a Irán y el estrecho de Ormuz. Esto sigue elevando las expectativas de inflación global y manteniendo presión sobre las tasas largas en Estados Unidos, donde el mercado continúa ajustando expectativas de una Fed más restrictiva bajo el liderazgo de Kevin Warsh”, agregó.

“Además, esta semana el mercado estará muy atento a las actas de la Reserva Federal, datos manufactureros en Estados Unidos, nuevas cifras laborales y especialmente a los resultados de Nvidia el miércoles, evento clave para medir si el rally ligado a inteligencia artificial puede seguir sosteniendo el apetito por riesgo global y, indirectamente, las perspectivas para el cobre”, concluyó.