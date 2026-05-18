Contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%, según estudio de la Defensoría de la Niñez

Un estudio realizado por la Defensoría de la Niñez alertó que el contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42% entre 2016 y 2022.

El sondeo “Responsabilidad del Estado y las Empresas como Garantes de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Entorno Digital” entregó antecedentes sobre el aumento del contacto de NNA con personas desconocidas en entornos digitales.

La Radiografía Digital de Niñas y Niños 2025 indica que “48% ha jugado en línea o se ha comunicado con personas que no conoce, mientras 40% declara haber sido contactado por desconocidos a través de redes sociales”.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, relevó que “el estudio muestra que los riesgos digitales que enfrentan niños, niñas y adolescentes no dependen solo de decisiones individuales o familiares. Hay dinámicas de contacto, exposición, presión social, uso de datos y diseño de plataformas que exceden sus posibilidades reales de control. Por eso, la protección digital debe incorporar responsabilidades concretas del Estado y de las empresas tecnológicas”.

Uso de dispositivos en colegios

El informe de la Defensoría también alerta sobre el “uso problemático de dispositivos”, particularmente en el contexto escolar.

Por ejemplo, un 28% de los estudiantes dijo sentirse “ansioso” si no tiene su celular en clases, un 30% se tiene “desconectado del mundo” y un 44% respondió que “pierde la noción del tiempo cuando usa el celular en la sala”.

Los datos muestran que “el debate sobre celulares, redes sociales y plataformas digitales no puede reducirse solo a prohibir o permitir su uso, sino que debe incorporar criterios de bienestar, salud mental, convivencia escolar, educación digital y corresponsabilidad de las empresas“, señaló Quesille.

Por otro lado, también se midió la exposición de NNA a desinformación. Casi cuatro de cada 10 estudiantes de 15 años en Chile señalan que han compartido información falsa en redes sociales sin darse cuenta de que era inexacta.

Esta situación “evidencia la necesidad de fortalecer la ciudadanía digital y las capacidades críticas frente a los contenidos que circulan en línea”, sostuvo la institución.

El estudio concluyó que “Chile ha avanzado con la Ley de Garantías de la Niñez y Adolescencia y la nueva Ley de Protección de Datos Personales, pero aún mantiene vacíos relevantes”.

Entre dichos vacíos se encuentran “la ausencia de una regulación integral de seguridad digital para niños, niñas y adolescentes, la falta de obligaciones proactivas para que las plataformas evalúen y mitiguen riesgos, la inexistencia de estándares claros de verificación de edad, la falta de regulación específica sobre publicidad digital dirigida a niños, niñas y adolescentes, y la ausencia de una institucionalidad especializada que supervise estas obligaciones”.

Así, el defensor de la Niñez planteó que “las plataformas digitales tienen un rol decisivo en la forma en que se configuran estos riesgos. Por eso, el país debe avanzar hacia reglas claras, con enfoque de derechos, prevención por diseño, protección de datos, transparencia algorítmica y mecanismos efectivos de denuncia y reparación”.