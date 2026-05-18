Pasajeros disruptivos en Chile aumentan 120% en 2025 y la industria pide sanciones más duras

Los altercados con pasajeros a bordo de vuelos se dispararon en Chile durante 2025. Los casos crecieron un 120% respecto de 2024, totalizando 280 incidentes, según datos de Latam Airlines. En el primer trimestre de 2026 ya suman 74 eventos, manteniendo el ritmo récord. A nivel global, la aerolínea registra un caso cada 392 vuelos.

Incivilidades en vuelo: un problema sin freno

Conductas como agresiones, intoxicaciones o falsas alarmas afectan la seguridad operacional y elevan los costos para las empresas.

Según reportó Diario Financiero, Latam alerta que Chile no cuenta con un marco sancionatorio suficiente. Mientras Brasil aprobó en marzo una ley que fija multas y prohibiciones de vuelo de hasta 12 meses, en el país las penas efectivas son escasas.

La aerolínea, que colabora en la investigación del pasajero disruptivo del vuelo Sao Paulo–Frankfurt (detenido el 15 de mayo), considera necesario fortalecer las medidas preventivas y sancionatorias en la región.