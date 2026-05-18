Ejecutivo chileno detenido en Brasil por insultos racistas suma antecedentes por exabruptos en Registro Civil y Hotel W

El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini, detenido en Brasil tras ser denunciado por insultos racistas y homofóbicos contra un tripulante de LATAM, registra otros episodios previos vinculados a causas judiciales en Chile, según antecedentes consignados por Diario Financiero.

El caso más reciente ocurrió a bordo de un vuelo São Paulo–Frankfurt, donde Naranjo habría intentado abrir una puerta del avión en pleno vuelo. Tras ser contenido por la tripulación, habría realizado comentarios racistas contra un comisario de cabina, quien grabó parte del episodio y presentó una denuncia al aterrizar en Alemania.

La Justicia Federal de São Paulo emitió una orden de prisión preventiva en su contra, que fue ejecutada el viernes 15 de mayo en el aeropuerto de Guarulhos, cuando el ejecutivo hacía escala de regreso. De acuerdo con el citado medio, arriesga entre dos y cinco años de cárcel.

Pesquera Landes, empresa donde Naranjo se desempeñaba como gerente comercial, condenó los hechos “de manera categórica y sin matices” y lo suspendió preventivamente de sus funciones.

La denuncia en el Registro Civil

Según Diario Financiero, Naranjo ya figuraba en una querella criminal presentada por el Registro Civil ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por presunto cohecho activo de un particular a un funcionario público.

El episodio habría ocurrido el 4 de febrero de 2025, cuando el ejecutivo acudió junto a su cónyuge a la oficina del Registro Civil de Lo Barnechea para retirar el pasaporte de su hijo menor de edad.

De acuerdo con la acción judicial citada por el medio, una funcionaria le explicó que el documento registraba un retraso en su fabricación y que no podía ser entregado en ese momento. Tras insistir en la urgencia del trámite, Naranjo habría preguntado en voz baja: “¿A quién hay que pagarle?”.

El escrito sostiene que luego regresó al módulo con un fajo de billetes de $10 mil y le habría dicho a la funcionaria: “Tome esto y me hace el pasaporte rápido”. La trabajadora alertó a otros funcionarios y pidió contacto con seguridad.

Según el relato del Registro Civil, Naranjo habría acusado posteriormente a la funcionaria de pedirle dinero y, ya fuera de la oficina, habría gritado que le estaban solicitando plata para obtener más rápido el pasaporte.

La querella fue presentada en junio de 2025 y, según el reporte, la causa sigue en tramitación.

La falsa amenaza de bomba en el Hotel W

El medio también dio cuenta de un antecedente más antiguo, fechado en agosto de 2013, relacionado con una falsa amenaza de bomba en el Hotel W, ubicado en Las Condes.

Según un informe de la Fiscalía Local de Las Condes citado por Diario Financiero, Naranjo llegó al recinto acompañado de una mujer, pidió una habitación y luego solicitó un cambio. En ese contexto, habría dicho a un botones que debía volver a la pieza original porque ahí “se le había quedado una bomba para matar a todos los musulmanes”.

El hotel activó sus protocolos de emergencia y personal del GOPE de Carabineros acudió al lugar para revisar las instalaciones. No se encontraron explosivos.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Naranjo no fue detenido y quedó apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal. En septiembre de 2013, el Ministerio Público solicitó no iniciar investigación, al estimar que los hechos no eran constitutivos de delito.

Cancillería condenó el episodio en el avión

Tras la viralización del video del vuelo a Frankfurt, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, condenó lo ocurrido en conversación con Tele13 Radio.

“La verdad es que es lamentable, yo condeno enérgicamente lo que ha ocurrido ahí, las palabras de esta persona son, a mi juicio, inaceptables”, señaló.

El canciller agregó que el caso quedará en manos de la justicia brasileña, mientras Naranjo permanece detenido en Brasil a la espera de las definiciones judiciales correspondientes.