Madre de niña que murió tras caer desde un piso 11 en Las Condes: “Fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor”

Durante la tarde de este domingo, se dio a conocer la trágica muerte de una niña de 2 años que se precipitó desde un piso 11 en el edificio donde estaba al cuidado de su papá, en Las Condes.
El hecho está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), en una situación que fue catalogada -preliminarmente- como un homicidio por omisión por parte del Ministerio Público.
Por este motivo, el padre de la niña fue detenido y para hoy lunes está agendada la audiencia de formalización en su contra.
En este contexto, en conversación con T13, Gabriela, la madre de la víctima, exigió justicia para la menor.
En este contexto, aseguró que “esperamos que esta situación sea aclarada bajo las circunstancias que correspondan“.
Del mismo modo, aseguró que “fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor y no tomó el resguardo necesario para protegerle la vida ni su integridad física”.
