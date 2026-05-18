Antofagasta, La Serena y Concepción superan a Santiago en rentabilidad para invertir en departamentos

El mercado inmobiliario chileno muestra un cambio de tendencia. El análisis de Assetplan, que evaluó más de 2.628 arriendos en ocho ciudades, determina que Antofagasta, Concepción y La Serena ofrecen hoy la mejor rentabilidad para quienes compran departamentos con fines de arriendo.

El indicador cap rate —que mide el retorno anual de una propiedad respecto a su precio— alcanza en estas ciudades valores de 4,5%, 4,0% y 4,2% respectivamente para unidades de un dormitorio. En contraste, Providencia registra solo un 3,0% y comunas como Santiago centro un 2,8%.

Las regiones que hoy lideran el retorno inmobiliario

La clave está en el diferencial de precios. Un departamento de un dormitorio en Providencia tiene un valor de venta promedio de UF 5.490, mientras que en La Serena baja a UF 2.648, menos de la mitad.

Pese a ello, los arriendos regionales se mantienen competitivos: Antofagasta promedia rentas mensuales de 554.000 pesos, La Serena 440.000 pesos y Concepción 430.000 pesos. En departamentos de dos dormitorios, Antofagasta vuelve a liderar con un cap rate de 4,7% y arriendos promedio de 828.000 pesos.

“Hoy varias ciudades regionales ofrecen tickets de entrada más competitivos y mejores retornos para inversionistas que buscan renta residencial“, explican desde AP Capital de Assetplan.

El estudio incluyó también a Viña del Mar, que alcanza un 3,1% de rentabilidad.