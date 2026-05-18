Fatal caída de niña en Las Condes: Madre presentará querella contra el padre que aseguró tener mallas de seguridad instaladas

La familia materna de la niña de dos años que falleció tras caer desde el piso 11 de un departamento en Las Condes anunció este lunes que presentarán una querella por homicidio simple contra el padre de la menor.

El abogado de la familia, Jorge Jorquera, reconoció que, aunque ningún fallo podrá devolver con vida a la menor ni reparar el daño causado a la madre, utilizarán todas las instancias necesarias para determinar las responsabilidades penales del accidente.

“Se va a presentar una querella precisamente por el delito de homicidio simple, en este caso por comisión por omisión“, explicó a TVN.

Según el jurista, el padre de la menor de edad acordó con la madre un régimen de relación directa y regular en el que se estableció, como medida de seguridad mínima, colocar mallas de seguridad en su departamento.

“¿Qué es lo que ocurre? Que la malla de seguridad que él colocó da solamente hacia la calle Apoquindo y donde ocurrió el hecho era un ventanal que no tenía esta malla. Entonces no había ninguna forma de verificar esto, ya que el padre siempre dijo que estaba puesta“, precisó.

Fue en ese sentido que señaló que, si la madre hubiera sabido que el progenitor no contaba con la medida de seguridad, “ella simplemente no le entrega a la niña, resguardando su integridad, y aquí está el resultado de la negligencia”.

En esa línea, incluso reveló que el detenido “en algún momento intentó imputar el gasto de la malla de seguridad a mi representada“.

Respecto al presunto consumo de alcohol del padre en una fiesta, comentó que “es un antecedente importante, pero lo central guarda relación con la falta de seguridad”.

“Hay una falta de cuidado; las visitas eran una vez al mes. Tiene 30 días, 29 días restantes, para haber hecho lo que hizo. Si es que aquí hubo consumo de alcohol el día anterior o el mismo día, da cuenta de que ese cuidado no se tuvo y aquí está la consecuencia”, enfatizó.

“Este acuerdo de relación directa y regular lo tuvimos recién en enero; la niña se fue en febrero de vacaciones. Es decir, tuvo enero, febrero, marzo, abril y mayo para dar cumplimiento a algo básico”, cerró.