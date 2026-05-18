Wall Street espera por los resultados de NVIDIA como evento clave de la semana para el futuro de la inteligencia artificial en los mercados

NVIDIA publicará este miércoles 20 de mayo los resultados del primer trimestre de su año fiscal 2027, correspondiente al período finalizado el 26 de abril, después del cierre de Wall Street, seguidos de una conferencia con analistas e inversores.

El informe llega con la acción bajo presión, ya que las acciones de NVIDIA cayeron 1,3% hoy, cotizando en torno a los US$ 222, en el escenario donde el mercado se pregunta si la corrección actual es una oportunidad de compra o una señal de que la valoración se ha adelantado a los números.

En su último reporte trimestral, correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2026, la compañía anticipó para este período ingresos de US$ 78.000 millones, con un margen de variación de 2%, y márgenes brutos en torno al 75%.

Esa proyección no incluye ingresos provenientes de centros de datos en China, lo que subraya que la demanda en el resto del mundo es suficiente para sostener ese nivel de crecimiento.

Wall Street espera además ganancias por acción de US$ 1,77 y un alza interanual de 78% en los ingresos, lo que convertiría este en uno de los trimestres de mayor expansión en la historia de la compañía.

Demanda por nuevos chips

El foco del mercado estará puesto en la demanda por los chips Blackwell, que en el trimestre anterior generaron ingresos récord de US$ 62.300 millones solo en el segmento de centros de datos, un 75% más que el año previo.

Asimismo, se esperan señales sobre los sistemas Vera Rubin de próxima generación, cuyo despliegue está planificado para más adelante en 2026 y que, según la propia compañía, ofrecerán hasta diez veces mejor rendimiento por token de inferencia respecto a la plataforma Blackwell.

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, lo resumió en el último reporte: “La demanda de computación crece de forma exponencial —el punto de inflexión de la IA agéntica ha llegado. Nuestros clientes están compitiendo por invertir en cómputo de IA— las fábricas que impulsan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro”.

Un dato que supere expectativas suele arrastrar al alza al NASDAQ Composite y al S&P 500, elevando el apetito por riesgo global. Un resultado decepcionante haría exactamente lo contrario, enfriando el mercado en un momento donde el rally tecnológico está en su punto más alto del año.