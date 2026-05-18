Banco Central endurece los requisitos de capital a la banca al 1% en medio de riesgos elevados por la guerra en Medio Oriente

El Banco Central adoptó este lunes por unanimidad una nueva medida de política financiera en el marco de su Reunión de Política Financiera del primer semestre de 2026.

El Consejo decidió continuar la convergencia del Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) a su nivel neutral, fijándolo en 1% de los activos ponderados por riesgo (APR), desde el 0,5% actual, con un plazo de 24 meses para su implementación.

La medida cuenta con el informe previo favorable de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“La RPF del primer semestre de 2026 se enmarca en un entorno donde los riesgos para la estabilidad financiera global se mantienen elevados. En particular, preocupa la posible intensificación de la guerra en Medio Oriente o los efectos que pueda tener sobre la inflación y el crecimiento mundial. Esto se suma a otras tensiones geopolíticas e institucionales que continúan presentes”, comunicaron.

El organismo también identificó otras vulnerabilidades relevantes, como el alto endeudamiento fiscal global, las elevadas valoraciones de activos financieros riesgosos y las dudas sobre la creciente importancia de los Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB).

A nivel local, la entidad económica señaló que los mercados financieros chilenos han mostrado movimientos acordes con las tendencias globales, sin anomalías en los mecanismos de formación de precios, y que las vulnerabilidades financieras de los hogares y empresas se mantienen acotadas.

Eso permitiría que, de materializarse un shock externo, el sistema financiero opere sin grandes disrupciones. El crédito bancario continúa mostrando signos de recuperación con tasas de expansión positivas en las carteras comercial, de consumo y de vivienda.

“La rentabilidad del sistema bancario se ubica sobre su promedio histórico, lo que ha permitido generación orgánica de capital y mayores repartos de dividendos. Los indicadores de mora se mantienen estables mientras el gasto en provisiones de nuevos créditos se ha reducido, señalizando una visión de menor riesgo prospectivo por parte de la banca”, agregaron.

A febrero de 2026, las holguras de capital CET1 ascendían a 3,2% de los APR, nivel suficiente para absorber el incremento del RCC y seguir proveyendo crédito de forma consistente con el desempeño de la economía.