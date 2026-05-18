Oposición y PDG anuncian interpelación a la ministra Steinert por plan de seguridad: “Chile debe conocer cuál es”

Diputados de la oposición anunciaron este lunes una interpelación a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, para conocer cuál es la estrategia de seguridad del Gobierno, en medio de las críticas contra la titular de la cartera por la presunta inexistencia de esta.

La herramienta constitucional fue presentada por un grupo de parlamentarios conformado por partidos de la oposición, como el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD).

Fue el diputado independiente y miembro de la comisión de seguridad, Jaime Araya, quien explicó a 24 Horas que esto es para que “la ministra venga y nos diga cuál es el plan y no esto que ha dicho la subsecretaria, que queríamos un librito. Queremos saber cuál es el plan, el cual tiene que tener ejes, medidas inmediatas, de mediano y de largo plazo”.

En esa línea, explicó que con esto quieren “superar ese debate absurdo de la metáfora” del presidente José Antonio Kast: “Chile tiene que conocer cuál es el plan de seguridad para que entre todos podamos ver cuáles son las medidas más urgentes, cuáles son los recursos que hay que poner, cuál es la disposición que tiene el gobierno a trabajar en serio, salir del discurso y de la promesa, e ir hacia acciones concretas”.

Asimismo, precisó que preguntarán en específico respecto a las estrategias en relación con los ejes de narcotráfico, crimen organizado, ámbito policial y fuerzas armadas.

“Aquí va a estar la oportunidad para que sepamos y conozcamos de una vez por todas el plan que el gobierno comprometió y del que, al día de hoy, la única certeza que tenemos es que ese plan no existe; tampoco vamos a esperar al primero de junio a que el presidente lo anuncie en la cuenta pública”, arremetió Araya.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Tatiana Urrutia, confirmó que están las 52 firmas necesarias para la interpelación: “Si hoy ustedes ven a un amplio espectro de diputadas y diputados que exigimos al gobierno durante estos más de 65 días que nos presenten una estrategia (…), es porque necesitamos un plan no para pelear, sino para ver cómo colaboramos. La gente necesita y requiere que la política se ponga de acuerdo para servirle, y no que en materia de seguridad sea una pelea de trincheras”.