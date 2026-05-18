Tras fatal caída de niña: Diputadas UDI llaman al Gobierno a patrocinar proyecto que obliga a instalar mallas de seguridad en departamentos

A raíz de la caída de una menor de dos años desde el piso 11 de un edificio en Las Condes, diputadas de la UDI hicieron un llamado al gobierno a darle máxima urgencia a dos proyectos de ley que buscan establecer la obligación de instalar mallas de seguridad en los departamentos, especialmente en aquellos donde residan menores de 12 años.

La jefa de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse, junto con la diputada Marlene Pérez, recordaron que ingresaron dichas iniciativas ante las reiteradas caídas de menores desde edificios residenciales, como ocurrió con Valentín Brain (5), quien falleció en 2025 tras precipitarse desde un piso 13 junto con otro menor de cinco años en la comuna de San Pedro de la Paz.

Por lo mismo, ante un nuevo caso ocurrido la tarde de este domingo en la Región Metropolitana, las integrantes de la Bancada UDI solicitaron al Ejecutivo poder patrocinar y otorgar suma urgencia a ambos proyectos de ley que se encuentran refundidos, con el objetivo de poder retomar su discusión y avanzar en su trámite.

“Lo que vimos durante las últimas horas es una tragedia que, lamentablemente, se ha vuelto cada vez más frecuente en nuestro país. Por lo mismo, no podemos seguir reaccionando caso a caso sin adoptar medidas concretas, sobre todo cuando sabemos que existen soluciones inmediatas que pueden terminar salvando muchas vidas, especialmente de niños y bebés”, señalaron las diputadas.

En cuanto al contenido de las iniciativas, la primera establece, en términos simples, la obligación de instalar mallas de seguridad en las ventanas y balcones de todos los departamentos donde residan menores de 12 años, lo que deberá ser supervisado por las administraciones de cada edificio, mientras que el segundo proyecto de ley apunta a la etapa de diseño y construcción, definiendo que las mismas medidas de protección deberán incorporarse en las ventanas, barandas, pasillos y balcones que se sitúen a una altura igual o superior a los tres pisos.

Las parlamentarias gremialistas recalcaron que “es fundamental que el Gobierno se haga parte de estos proyectos, no solo patrocinándolos, sino que también otorgándoles suma urgencia para que así podamos discutirlos y despacharlos a la brevedad posible. La seguridad de los menores no puede seguir dependiendo exclusivamente de las decisiones individuales de cada familia o de su capacidad económica para solventar los gastos que implica contar con este tipo de medidas de seguridad. Aquí es donde el Estado debe asumir un rol activo“.