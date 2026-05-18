“Nunca esperamos estar en esta situación incómoda”: Gerente general de Rangers aborda paupérrima campaña que los tiene al borde del descenso

Rangers de Talca vive uno de sus peores momentos de la historia. Últimos del torneo del ascenso chileno con tan solo 3 puntos en 12 encuentros.

Una situación que mantiene en vilo y suspenso a la hinchada local, que ve cómo desde hace más de 2 meses y medio el piduco no puede celebrar.

Ahora, la crisis se ahondó con el despido de Jaime “Pillo” Vera, quien no logró cambiar la suerte de rojinegro y dejó Talca sin ninguna victoria.

Al respecto, el gerente general de Rangers, Daniel Mejías —uno de los apuntados por la hinchada como responsable de la debacle rojinegra— habló con Diario La Prensa de Curicó y se refirió al mal momento.

“Nunca esperamos estar en esta situación incómoda. Nosotros como lo dijimos al inicio, siempre quisimos lo mejor para el club, pelear el ascenso, que era el objetivo principal”, explicó.

Mejías afirmó que “nunca esperamos estar en esta situación incómoda” Nosotros como lo dijimos al inicio, siempre creemos que hicimos lo mejor para el club, pelear el ascenso, que era el objetivo principal”.

Sobre la salida de Vera, el gerente aseguró que “nosotros creemos que él hizo muchas mejoras, sobre todo en la parte física, táctica del plantel, donde en la cancha se vieron un mejor rendimiento deportivo, pero lamentablemente no nos alcanzó para poder ganar un partido, lamentablemente estuvo ocho fechas, y si bien el trabajo de ellos fue muy profesional, como te repito, se vio mejora deportiva en lo táctico, en lo técnico del equipo, en lo físico sobre todo, pero lamentablemente no nos alcanzó”.