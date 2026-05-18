Petróleo sigue al alza y el Brent se ubica en US$ 112 el barril, mientras que el WTI se acerca con fuerza a los 110 dólares

El rechazo de Estados Unidos a la nueva propuesta de paz por parte de Irán ha vuelto a diluir la posibilidad de poner fin al conflicto en Medio Oriente, lo que ha llevado al petróleo a mantener una tendencia alcista.

El barril de petróleo de Brent superó este lunes los US$ 112 al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, con un alza de 2,60% respecto al precio de liquidación del viernes, cuando se situó en US$ 109,26.

El crudo del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, también avanzó y cerró en US$ 107,12. El movimiento llevó al Brent a su nivel máximo de las últimas dos semanas, impulsado por la creciente preocupación de los inversores por el suministro global en el contexto de la guerra en Irán.

El factor central detrás del alza es el bloqueo del estrecho de Ormuz, que va camino de cumplir su tercer mes y mantiene interrumpido el tránsito de una parte significativa del petróleo mundial.

En los últimos días, Donald Trump mencionó que aliados internacionales han solicitado avanzar hacia un alto al fuego, aunque la propuesta más reciente presentada por Irán fue rechazada por Estados Unidos.

El mercado sigue pendiente del desarrollo de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán, que por el momento no entregan avances concretos.