“Los diputados esperaban que se les diera un librito anillado”: Subsecretaria Quintana descarta que no exista un plan de seguridad

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, salió este lunes en defensa de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ante las críticas por la falta de una estrategia en seguridad, y aseguró que esta existe.

La autoridad incluso afirmó que el plan de seguridad integra “iniciativas previas, que son desde antes que el gobierno empezara ya a trabajar”, según consignó T13c.

“El plan existe; antes de que el presidente Kast fuera gobierno, también existía. Lo que nosotros hemos estado haciendo ahora es actualizarlo y lo que falta finalmente es única y exclusivamente que el decreto sea firmado por la ministra”, precisó.

Quintana también abordó las polémicas declaraciones de la titular de Seguridad cuando dijo en conversación con Radio Agricultura que no se esperaba “la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto y, en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes”.

La misma secretaria de Estado hizo un mea culpa a principios del mes de mayo, cuando declaró que le “ha faltado saber comunicar”.

Al respecto, la subsecretaria aclaró que la ministra nunca se refirió a que no existiera un plan, sino que no llevó el documento físico para presentar un PowerPoint “porque en otras oportunidades se nos había solicitado para poder explicar este plan en la Cámara de Diputados”.

“Pero no la dejaron exhibir el PowerPoint; por lo tanto, lo que ella hizo fue —con mucho cansancio, porque había estado en tres comisiones ese día además— dar lectura de lo que era la presentación del plan, pero también su propio discurso”, precisó.

Por último, la subsecretaria aclaró que lo que desconcertó a Steinert fue la exigencia de un documento en plena sesión, ya que, según sus palabras, “lo que esperaban los diputados es que se les entregara un librito anillado con el plan”.