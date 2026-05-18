Séptima versión de los Premios Cero Basura galardona a más de 150 iniciativas de economía circular

El certamen de los Premios Cero Basura celebró una nueva edición enfocada en distinguir aquellas iniciativas que logran integrar la gestión de residuos directamente en sus operaciones recurrentes, generando efectos medibles y de alto impacto ambiental.

Felipe Barros, gerente general de Ecológica, destacó la alta convocatoria y la diversidad de sectores convocados en esta oportunidad: “Desde empresas privadas hasta el mundo público han participado apoyando no tan solo los temas culturales, sino también temas de infraestructura, formas de trabajar los residuos, distintas tecnologías. Y nosotros estamos muy contentos por la calidad y por la innovación que estamos viendo año a año en cada uno de los proyectos que nos llegan”.

En su séptima versión, el evento consolidó un positivo balance histórico. En esta ocasión se presentaron más de 150 participantes con sus propuestas más innovadoras. A lo largo de sus siete años de vigencia, el galardón ha evaluado más de 1.000 proyectos y ha entregado distinciones a más de 60 organizaciones a nivel nacional.

El presidente de la firma organizadora, Matías Claro, relevó el salto cualitativo de las postulaciones presentadas: “Desde clubes de fútbol hasta empresas mineras en que vemos cómo año a año han ido evolucionando en cómo tratan sus residuos y cómo han ido generando ideas creativas para poder darle valor a estos residuos y no terminen en los rellenos sanitarios”.

La meta principal del encuentro apunta a que la economía circular deje de ser vista como una capa externa o secundaria de las instituciones, promoviendo que se incorpore de forma transversal desde la toma de decisiones iniciales hasta las etapas de ejecución práctica.

Dentro de las categorías premiadas figuraron desarrollos industriales específicos. Carlas Salinas, asesora de proyectos de Río Claro, detalló el enfoque de su propuesta: “El proyecto consta en reciclar postes y otros tipos de hormigón endurecido que llegan a la planta como disposición final a esta área de acopio”. Por su parte, Fernando Jofré, gerente de Innovación de “Sack Kraft” perteneciente a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), expuso sobre su solución sustentable: “El Zero Waste Sack es un saco que no genera residuos para el envasado de cemento y de hormigón premezclado”.

El sector de servicios y telecomunicaciones también expuso sus metas de sustentabilidad. Stefanie Pope, gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Entel, hizo hincapié en la problemática de los desechos tecnológicos: “Hay más de 5.000 millones de celulares olvidados en el mundo y, por lo tanto, queremos ser desde Entel Chile parte de la solución”. En tanto, desde el rubro del retail, la subgerente de Sostenibilidad de Supermercados Cencosud, Soledad Bernat, comentó el foco de la compañía: “Cada momento en Cencosud tenemos nuestro programa de reducción de desperdicio de alimentos y economía circular”.

Junto con los galardones corporativos, la ceremonia reservó un espacio de reconocimiento especial destinado a la gran industria minera y al segmento de los recicladores de base. En esta línea se premió la labor de un recuperador de la comuna de La Higuera, quien formalizó su oficio a partir de la crisis sanitaria y se desempeña desde hace dos años de manera exclusiva en la Región de Coquimbo.

Jonathan Rojas, recolector de base de Recik Spa, valoró el significado de recibir esta estatuilla: “Hoy día logré un importante reconocimiento para mi comuna, no solamente para mí, sino que para todos los emprendedores de mi comuna con otros rubros. Pero hoy día estamos en el tema del reciclaje, cero basura, y para mí es fundamental haber tenido este galardón para una comuna tan pequeña que hoy está en pañales en el reciclaje, pero estamos partiendo”.

Finalmente, Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, subrayó el impacto social de abrir el espacio a las comunidades: “Ha sido muy emocionante ver cómo en esta ceremonia no solo se han premiado a empresas, sino también a emprendedores. Emprendedores que con esfuerzo, con sacrificio, día a día trabajan para sacar adelante esas ideas que permiten que podamos progresar, que podamos surgir y que además permitan tener una relación más amigable con el medio ambiente, gestionando los residuos con eficiencia y dándoles valor con mejoras concretas y con un impacto”.