Decretan arraigo nacional y firma mensual para padre de niña de 2 años que cayó desde un piso 11 en Las Condes

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para el padre de la niña de 2 años que murió tras caer desde un piso 11 de un edificio ubicado en la comuna de Las Condes.

La Fiscalía formalizó al imputado por el delito de homicidio por omisión y pidió la prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal no compartió la calificación y la recalificó a cuasidelito, figura con una pena mucho menor, rechazando la prisión.

El Ministerio Público apeló verbalmente al rechazo de la cautelar más gravosa, por lo que el sujeto quedó detenido en tránsito, a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones, según detalló el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes.

“El imputado fue formalizado, se solicitó la prisión preventiva, pero el tribunal no acogió. Ante esto, el Ministerio Público apeló verbalmente de la resolución, lo que implica que el imputado queda privado de libertad hasta que la Corte de Apelación resuelva“, sostuvo el fiscal.

“El escenario es el siguiente: si la Corte confirma la resolución del tribunal, el imputado va a quedar con firma mensual en la unidad en Viña del Mar, más el arraigo nacional. Si es que revoca la Corte de Apelaciones, puede decretar la prisión preventiva u otra cautelar de mayor intensidad“, agregó el persecutor.

Reyes sostuvo que “el tipo penal que utilizamos como Ministerio Público para esta audiencia dice relación con el delito de homicidio. Estamos convencidos de que era la figura delictual que correspondía. La acción del imputado era mucho más que una negligencia, no era un descuido cualquiera. El imputado realizó una serie de acciones que pusieron en riesgo a la menor”.

“Creemos que la calificación que corresponde jurídicamente y en base a los hechos que se han determinado durante la investigación es la de homicidio por omisión a través de un dolo eventual (…). El tribunal no estuvo de acuerdo, consideró que esta era una figura negligente, que era un cuasidelito, lo que tiene asociado una pena mucho menor, y, por lo tanto, la prisión preventiva fue rechazada por ese antecedente”, añadió, agregando que por ello apelaron y esperan que la corte “enmiende esta resolución y decrete la prisión preventiva”.