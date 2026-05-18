Rodrigo Álvarez cuestiona rol del gobierno en materia de seguridad: “Esperaría una mucha mayor claridad en ese tema”

El exconvencional Rodrigo Álvarez, colaborador cercano del gobierno de José Antonio Kast, criticó el rol del Ejecutivo en materia de Seguridad.

En específico, las críticas van dirigidas al rol de la ministra Trinidad Steinert, la exfiscal que se hizo cargo de la cartera y cuyos primeros meses han estado lleno de cuestionamientos y polémicas.

Justamente, la presentación que hizo la semana pasada en el Congreso, que fue muy cuestionada por los legisladores, generó debate ante la falta de una plan de seguridad concreto.

En conversación con Influyentes de CNN Chile, el abogado y ex-presidente de la Cámara de Diputados fue tajante al respecto: “A mí me ha sorprendido hasta ahora que uno no ve, porque probablemente tiene que haber plan y tiene que haber decisiones, ya te he dicho, yo no estoy participando en el gobierno, pero tiene que haber pensadas una serie de estrategias y elementos. Yo espero que eso sea una de las grandes soluciones. Insisto, llevamos poco tiempo, pero yo hubiera esperado, así como uno ve una claridad en muchas materias económicas, de obras públicas, de defensa, de otro, yo esperaría en materia de seguridad una mucha mayor claridad”.

“ Entiendo que se ha comentado que se va a presentar un plan en las próximas semanas, espero que así sea porque creo que es una de las urgentes necesidades de los chilenos y al mismo tiempo uno de los compromisos del presidente con el país”, agregó.

En esa línea, Álvarez aseguró compartir “la crítica de que uno espera un plan muchísimo más concreto y sólido, yo espero que eso surja antes del primero de junio, antes de la cuenta presencial, o si se espera ese momento que tenga mucha claridad en medidas concretas, yo no soy, nunca lo sigo, ni pretendo ser un especialista en materia de seguridad, pero también he visto voces que sí saben esta materia, esperando medidas mucho más concretas o un plan mucho más detallado, tanto en tiempo como en acciones en temas de narcotráfico, en temas de delincuencia, en temas de inmigración irregular, y al menos también soy de las personas que tienen un grado de sorpresa y que espera que ese plan esté mucho más desplegado en las próximas semanas”.