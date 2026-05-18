MOP inició trabajos de construcción para nueva estructura del puente Lo Saldes: Obras tendrán plazo de un año

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a las obras para reemplazar la infraestructura del puente Lo Saldes. Los trabajos cuentan con una inversión de más de US$16 millones y se ejecutarán en un plazo de un año.

Las autoridades indicaron que el objetivo es “modernizar la superestructura, inaugurada en 1971, adecuándola a la normativa antisísmica vigente y recuperando el 100% de su capacidad de carga”.

Actualmente, el puente de 164 metros de extensión opera en 4 de sus 6 pistas debido a “limitaciones en carga tras la falla estructural detectada en febrero de 2025”.

El ministro del MOP, Martín Arrau, sostuvo que la estructura “había presentado algunas fallas que obligaron a suspender el tránsito por un tiempo y a reducir la carga. Esto requería una solución integral y definitiva; eso es lo que vamos a hacer durante el plazo de un año”.

“Luego de las obras previas, habrá una intervención más profunda de las vigas, tablero y carpeta. Esto fue diseñado de tal forma que afecte lo menos posible el tránsito y será debidamente coordinado con las municipalidades, porque este es un punto de alto flujo vehicular de la ciudad”, agregó.

Obras en el puente Lo Saldes

Desde el MOP detallaron que esta iniciativa incluye “el reemplazo de las cuatro vigas metálicas originales por ocho nuevas vigas de alta resistencia, además del reforzamiento de estribos, lo que permitirá devolver la seguridad y resiliencia sísmica a este eje estructurante que enlaza vías de alto vehicular como la Avenida Presidente Kennedy, Costanera Norte y el Túnel San Cristóbal”.

En tanto, el proceso constructivo se planificó en “fases secuenciales para minimizar el impacto en el flujo vehicular”.

En la primera fase habrá intervenciones en los tableros laterales, “para luego trasladar el tránsito hacia las nuevas estructuras y proceder con el desmontaje y montaje del tramo central. Para reducir el impacto ambiental e hidráulico, se utilizarán sistemas de moldajes colgados, evitando el uso de cimbras apoyadas en el cauce del río”.

Con el objetivo de entregar una solución definitiva a corto plazo, el puente fue integrado al área de concesión de Costanera Norte. Originalmente estaba bajo la administración de la Dirección de Vialidad.