OMS declara emergencia internacional por brote de Ébola en Congo y Uganda; EE.UU. activa restricciones de ingreso

(CNN) – La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este domingo la epidemia de Ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda a una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

El director de los CDC de África, Jean Kaseya, informó a CNN que más de 100 muertes sospechosas se asocian al brote. La OMS advirtió que la alta tasa de positividad y el aumento de casos en todas las zonas sanitarias sugieren que la propagación real podría ser mayor a la reportada.

Medidas de contención internacional

Este lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. invocaron el Título 42, una ley de salud pública que restringe la entrada al país durante brotes de enfermedades transmisibles.

La medida, que estará vigente al menos 30 días, afecta a los titulares de pasaportes no estadounidenses que hayan estado en Uganda, RDC o Sudán del Sur en las últimas tres semanas.

La cepa Bundibugyo, que impulsa este brote, no cuenta con tratamientos ni vacunas específicas aprobadas, y su tasa de mortalidad se estima entre el 25% y el 40%, según Médicos Sin Fronteras.

Hasta el momento, se han confirmado 10 casos y 336 sospechosos en la RDC, mientras que Uganda reportó dos casos confirmados en laboratorio, incluyendo una muerte en su capital, Kampala.

La OMS calificó el brote como “extraordinario” y advirtió que cuatro trabajadores de la salud figuran entre los fallecidos sospechosos, lo que revela serias brechas en el control de infecciones.

El conflicto armado en el este de la RDC ha desplazado a millones de personas y debilitado los sistemas sanitarios, complicando aún más la respuesta. Estados Unidos, mientras tanto, evalúa reubicar a un pequeño número de ciudadanos expuestos al virus en la región.