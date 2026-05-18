Cartera de inversión en Chile salta 32% en un trimestre y alcanza US$ 87.702 millones para el período 2026-2030, impulsada por la minería

La cartera de inversión privada y estatal en Chile registró un salto significativo en el primer trimestre de 2026.

Según el informe trimestral de la Corporación de Bienes de Capital, al 31 de marzo el Catastro CBC contabilizaba 853 proyectos con cronograma definido, con una inversión a materializar de US$ 87.702 millones para el período 2026-2030.

Este monto representa un aumento nominal de 32% respecto a lo estimado el trimestre anterior para el período comparable 2026-2029. Lo que equivale a US$ 18.815 millones adicionales en un solo trimestre, ubicando el stock en un nivel medio-alto respecto a los últimos 15 años, según consignó El Mercurio.

Del total, el 79% corresponde a financiamiento privado y el 21% restante a inversión estatal.

El motor del alza fue la minería, con la incorporación de 95 nuevos proyectos al catastro, que explicó el grueso del incremento trimestral. El sector minero aportó casi dos tercios de ese aumento.

La minería concentra el 41% de la cartera total

En términos sectoriales, la cartera quinquenal se concentra en tres industrias que en conjunto explican más del 80% del monto proyectado: minería 41%, obras públicas 23% y energía 20%.

El 43% de la inversión total corresponde a proyectos en construcción, mientras que el 57% restante está en fase de ingeniería.

En minería, el portafolio suma 75 proyectos por US$ 35.569 millones a desembolsar en el periodo 2026-2030, con una concentración geográfica marcada. El 65% se ejecutará en la Región de Antofagasta y el 14% en Atacama.

Las compañías protagonistas son BHP, AMSA, Codelco, Freeport y Anglo American. Entre los proyectos más relevantes destacan la nueva concentradora de Minera Escondida de BHP, el Desarrollo Futuro DMH de Codelco y la continuidad operacional y desarrollo de planta concentradora de Minera El Abra, que incluye una transición hídrica a agua desalada.

En obras públicas, el peso recae en el sistema de concesiones y los planes de inversión de Metro, MOP y EFE, mientras que en energía predominan los sistemas de almacenamiento BESS y la generación eléctrica no convencional.

Proyección del 2026 alcanza los US$ 25.000 millones

En términos anuales, la proyección para 2026 alcanza alrededor de US$ 25.000 millones, una cifra similar a lo ejecutado en 2025 y significativamente por sobre el promedio de la última década.

El informe advierte que esa cifra probablemente aumente en los próximos trimestres a medida que se incorporen nuevos proyectos.

Para 2027, la proyección se sitúa en torno a US$ 22.500 millones, también alta respecto a la historia reciente, con potencial de ajustes al alza en la medida que se consoliden decisiones de inversión que aún están pendientes.

Los años 2027 y 2028 son los períodos de mayor expansión proyectada, con US$ 5.381 millones y US$ 5.817 millones adicionales, respectivamente, en comparación a la estimación de diciembre pasado.

Antofagasta lidera con el 37% de toda la inversión proyectada

Desde el punto de vista territorial, Antofagasta lidera con cerca del 37% de toda la inversión proyectada a nivel nacional, impulsada por los grandes desarrollos mineros y energéticos del norte del país.

La Región Metropolitana ocupa el segundo lugar con un 17%, apalancada en obras públicas e inmobiliario.

Atacama y Coquimbo conforman un segundo nivel de relevancia, con una combinación de proyectos mineros, energéticos e industriales que las posicionan como focos de actividad relevantes para los próximos cinco años.