Día de los Patrimonios 2026: Poder Judicial abrirá 15 edificios y espera más de 12 mil visitantes

El Poder Judicial se sumará al Día de los Patrimonios 2026 con la apertura de 15 edificios a lo largo del país, en una convocatoria con la que espera recibir a más de 12 mil visitantes.

La actividad se realizará durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo, con recorridos y actividades destinadas a acercar a la ciudadanía al funcionamiento de los tribunales y al rol de jueces y juezas.

Para esta edición, la institución abrirá el Palacio de Tribunales de Santiago, las Cortes de Apelaciones del país y, por segunda vez, el Juzgado de Letras de Puerto Varas.

¿Qué actividades habrá en el Día de los Patrimonios?

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar en recorridos guiados, juicios simulados, obras de teatro, visitas a museos judiciales y explicaciones en lenguaje sencillo sobre el trabajo que realiza el Poder Judicial.

En el caso del Palacio de Tribunales de Santiago, ubicado en Compañía 1140, las visitas se realizarán entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Según informó la institución, el recinto contará con guías judiciales y arquitectónicos, quienes entregarán antecedentes sobre la historia, la arquitectura y el trabajo diario que se desarrolla en el edificio patrimonial.

La programación estará especialmente orientada a familias, niños y niñas. Entre las actividades destaca la obra teatral “Intensamente: Tribunal Oral en lo Emocional”, con funciones a las 10:30, 11:30, 12:30 y 13:30 horas.

Además, en el frontis del Palacio de Tribunales, en la Plaza Montt Varas, se presentarán distintos grupos musicales durante la jornada.

Datos prácticos para visitar el Palacio de Tribunales

Para asistir al Palacio de Tribunales de Justicia de Santiago no será necesario realizar inscripción previa.

La fila de ingreso se ordenará desde calle Morandé hacia Compañía y la institución informó que habrá servicio de enfermería ante eventuales emergencias.

Además, todas las personas mayores de 14 años deberán presentar su cédula de identidad al momento de ingresar.

La fila de público se cerrará a las 15:00 horas, aunque podrán ingresar todas las personas que ya se encuentren formadas antes de ese horario.