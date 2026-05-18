Expresidente Boric no asistirá a la primera cuenta pública de José Antonio Kast: Estará en gira por Europa

Este lunes se dio a conocer que el expresidente Gabriel Boric no asistirá a la primera cuenta pública de José Antonio Kast.

La oficina del exmandatario envió las excusas correspondientes al Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que se encontrará fuera de Chile el próximo lunes 1 de junio.

Mañana martes, Boric estará en Alemania participando del Berlin Forum on Global Cooperation 2026, una iniciativa anual que “busca construir un espacio de diálogo entre Europa y el Sur Global sobre los grandes desafíos de la cooperación internacional”.

Está programado que tenga una intervención en un foro donde se reunirán más de “200 líderes políticos, académicos, académicas, periodistas y representantes de sociedad civil de Europa, África, Asia y América Latina para debatir sobre los desafíos de cooperación global”.

Asimismo, el 31 de mayo estará en dos paneles de conversación en Hay Festival en Gales, uno de los festivales culturales más influyentes de Europa.

Entre los invitados de este año también están Emma Thompson, Malala Yousafzai, Gisèle Pelicot, Ian McEwan, Matt Haig, David Miliband, Nicola Sturgeon, Alice Roberts, David Olusoga y más.

Ese mismo día domingo, también en Hay Festival, el exjefe de Estado tendrá una conversación con el periodista de investigación, biógrafo y cronista estadounidense, Jon Lee Anderson.

Mientras que el 1 de junio será parte de un conversatorio en la British Library en Inglaterra.

“En la instancia, el exmandatario sostendrá una conversación con Isabel Hilton, periodista británica experta en política internacional, clima y derechos humanos. Con más de cuatro décadas de experiencia, Hilton ha trabajado para The Guardian, The New Yorker y la BBC“, señalaron desde su oficina.