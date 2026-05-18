Jack Ryan vuelve como película y Wendell Pierce adelanta el regreso de James Greer: “Tiene que seguir su brújula moral”

Jack Ryan: Ghost War marca el regreso del universo de Jack Ryan a Prime Video, esta vez en formato de película.

La producción vuelve a contar con John Krasinski como el analista y agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), junto a Wendell Pierce en el papel de James Greer, uno de los personajes centrales de la historia.

La nueva entrega continúa la franquicia basada en los personajes creados por Tom Clancy, después de cuatro temporadas de la serie original.

En este regreso, la historia vuelve a situar a Ryan y Greer en un escenario marcado por operaciones de inteligencia, decisiones bajo presión y conflictos vinculados al mundo del espionaje.

En una entrevista facilitada por Prime Video a CNN Chile, Pierce se refirió a su retorno como James Greer y explicó que una de las razones que lo llevaron a retomar el papel fue la posibilidad de volver a trabajar sobre un personaje construido a partir de referentes reales.

“Lo que me gusta del personaje es intentar reproducir a los hombres que he conocido durante mi investigación”, señaló el actor. “La singularidad del personaje radica en ser un agente de la Agencia Central de Inteligencia con este rango, además de ser afroamericano”.

Pierce agregó que, durante ese proceso, conoció a personas vinculadas al mundo de inteligencia y que ese acercamiento le permitió identificar una motivación particular detrás de quienes forman parte de la agencia.

“He conocido a varios, y creo que lo que les impulsa a formar parte de la agencia es algo muy particular. Un patriotismo particular: asegurarse de que el país esté a la altura de lo que dice ser sobre el papel”, afirmó.

Para el actor, el regreso a Jack Ryan también estuvo marcado por factores ligados a la producción y al equipo detrás de la historia. “Es simplemente un reparto estupendo con el que trabajar, un guion estupendo con el que trabajar, y localizaciones increíbles”, dijo. “Los viajes, conocer a otros actores… es todo realmente maravilloso”.

El salto de la serie al formato película

Uno de los cambios principales de Jack Ryan: Ghost War es su paso desde el formato de serie al de largometraje. Para Pierce, esa decisión modifica el ritmo narrativo y concentra el conflicto en menos tiempo.

“Como largometraje, funciona muy bien porque condensa aún más la intensidad de la historia. Tenemos unas pocas horas para contar esta historia, en lugar de hacerlo a lo largo del arco de episodios de una temporada”, explicó.

El actor también planteó que el regreso de la franquicia se inserta en un contexto donde las historias de espionaje permiten abordar preguntas sobre principios, valores y decisiones políticas.

Sin entregar detalles específicos de la trama, señaló que su personaje enfrenta situaciones complejas.

“Hay momentos en los que la ambigüedad moral hace que ya no pueda quedarse al margen. Tiene que tomar una decisión real sobre cómo poner en práctica sus creencias y sus principios”, afirmó.

La relación entre Jack Ryan y James Greer vuelve a ser uno de los ejes de la película. Pierce recordó que el vínculo entre ambos personajes partió con tensiones desde la serie, cuando Greer regresa a la central tras una situación ocurrida en terreno y se cruza con Ryan, entonces un analista que comienza a involucrarse en operaciones de mayor riesgo.

En Ghost War, esa dinámica sigue marcada por desacuerdos respecto de los límites de cada misión y las consecuencias de involucrar a otros en decisiones de alto impacto. Pierce explicó que Greer arrastra una deuda con Ryan, luego de no haber sido completamente claro sobre el nivel de peligro al que podía quedar expuesto.

Según agregó, la película desarrolla un proceso de reconciliación entre ambos, pero también una búsqueda de redención para Greer. “No puede moverse en una zona gris: tiene que tomar una decisión y seguir de verdad su brújula moral”, sostuvo.

Ese conflicto se suma al regreso del elenco principal de la serie, con John Krasinski nuevamente en el papel de Jack Ryan y Michael Kelly como Mike November.

Sobre el trabajo con ambos actores, Pierce señaló que el paso por la producción generó una dinámica cercana dentro del reparto. “Cuando trabajas con gente así por todo el mundo, acabas convirtiéndote en una familia, y volver a reunirse siempre es una verdadera alegría”, comentó.