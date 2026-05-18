Trama Bielorrusa: Revisan medidas cautelares de Eduardo Lagos

Este lunes estaba programada la audiencia de revisión de medidas cautelares de los imputados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, implicados en la denominada Trama Bielorrusa.
Los tres son acusados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos.
Sin embargo, las defensas de Vargas y Migueles solicitaron trasladar la fecha para el 11 de junio. En tanto, la de Lagos continúa durante esta jornada.
Según se ha dado a conocer, los imputados habrían realizado gestiones para que el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec le entregara coimas a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con el fin de obtener fallos judiciales favorables en el máximo tribunal.
Esto, en una disputa judicial entre el consorcio y Codelco, la cual terminó con la estatal chilena pagando alrededor de $17 mil millones a Belaz Movitec.
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