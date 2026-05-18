PlayStation Plus mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 llegan al catálogo Extra y Deluxe

Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 serán parte de los nuevos juegos que llegarán este mes al catálogo de PlayStation Plus Extra y Deluxe.

Los títulos estarán disponibles desde el 19 de mayo para los suscriptores de ambos planes, sin costo adicional dentro del servicio.

La actualización mensual también incluirá otros juegos para el Catálogo de Juegos y una novedad para el Catálogo de Clásicos, encabezada por el regreso de Time Crisis.

¿Qué juegos llegan a PlayStation Plus Extra y Deluxe?

Uno de los principales estrenos del mes será Star Wars Outlaws, disponible para PS5. El título de mundo abierto permite jugar como Kay Vess, una joven forajida que busca abrirse camino entre los sindicatos criminales de la galaxia.

También se sumará Red Dead Redemption 2, en su versión para PS4. El aclamado juego de Rockstar Games sigue la historia de Arthur Morgan y la banda Van der Linde, en los últimos años del viejo oeste estadounidense.

Además, el catálogo incorporará Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged y Enotria: The Last Song Standard Edition.

Time Crisis se suma al Catálogo de Clásicos

Para los usuarios de PlayStation Plus Deluxe, el Catálogo de Clásicos recibirá Time Crisis, el arcade de disparos que debutó originalmente en PlayStation en 1997.

La versión para PS4 y PS5 incluirá las etapas especiales de la consola original y nuevas funciones, como apuntado giroscópico.

Los juegos anunciados para el Catálogo de Juegos son: