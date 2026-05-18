Detienen a padre de menor que murió tras caer del piso 11 de edificio en Las Condes

Este lunes se confirmó la detención del padre de una menor de dos años que murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes.
De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió este domingo, luego de que la infante se precipitara desde una ventana de un dormitorio, cayendo en el sector de estacionamientos.
La subcomisaria Marcela Donaire, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, señaló que la niña “se encontraba al cuidado de su padre, bajo visitas reglamentarias del Juzgado de Familia de Pudahuel”.
“Por causas que aún se están investigando, la menor se habría precipitado desde la ventana del dormitorio donde estaba durmiendo”, añadió.
El padre de la niña y su pareja habrían estado durmiendo en una habitación diferente a la de la menor. Además, se ha señalado que la pieza donde no habría tenido mallas de seguridad.
El hecho fue alertado por una vecina del cuarto piso, quien luego de “escuchar un golpe fuerte, se asomó por la ventana y vio que estaba la menor en el sector de estacionamientos, por lo que dio aviso a conserjería y posteriormente llamó a entidades de salud y Carabineros”.
El hombre pasará a control de detención durante esta jornada y será formalizado por el delito de homicidio simple por omisión, según consignó TVN.
Detenido quedó el padre de la niña de 2 años que murió tras caer desde un piso 11 en Las Condes. La Fiscalía Oriente informó que será formalizado este lunes por su eventual responsabilidad en el hecho.
Detalles del caso, entregados por la subcomisaria Marcela Donaire, de la BH… pic.twitter.com/UYhm6HP7O1
— AgenciaUno (@agenciaunochile) May 18, 2026
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