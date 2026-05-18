La banda sonora de “Doom” ingresa al Registro Nacional de Grabaciones de EE.UU. junto a Taylor Swift y Weezer

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos agregó 25 nuevas grabaciones a su Registro Nacional este fin de semana.

Entre los seleccionados destaca la banda sonora del videojuego “Doom” (1993), compuesta por Bobby Prince.

La música de este título del género shooter en primera persona se une a obras como “The Blue Album” de Weezer, la grabación original del elenco de Broadway de “Chicago”, “1989” de Taylor Swift y “Single Ladies (Put A Ring On It)” de Beyoncé.

Metal pixelado y patrimonio cultural

El Registro Nacional de Grabaciones incluye piezas “cultural, histórica o estéticamente importantes”. “Doom” se suma así a otras dos bandas sonoras de videojuegos presentes en la colección: la de “Minecraft” (añadida en 2025) y el tema principal de “Super Mario Bros” (incorporado en 2023).

Según reportó NME, el bibliotecario interino del Congreso, Robert R. Newlen, declaró: “La música y el sonido grabado son partes esenciales de nuestra herencia nacional”. La inclusión ocurre décadas después del lanzamiento del juego, que engendró numerosas secuelas.

La banda sonora de la más reciente entrega, “Doom: The Dark Ages” (2025), se inspiró en titanes del metal como Metallica y Black Sabbath. “Es un juego de Doom, por supuesto que la música tiene que ser metal” , afirmó su compositor. El registro no acepta grabaciones hasta diez años después de su creación.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​