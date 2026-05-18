¿Por qué el síndrome de ovario poliquístico cambió de nombre?: Así se le llama ahora

(CNN) – Una condición que puede afectar la fertilidad de las mujeres y el riesgo de diabetes no se diagnostica en muchos casos, pero los expertos esperan que darle un nuevo nombre ayude a que más pacientes reciban atención.

El síndrome de ovario poliquístico, o SOP, puede presentarse como quistes en los ovarios, como su nombre sugiere.

Sin embargo, la afección puede incluir muchos más síntomas, entre ellos ciclos menstruales irregulares, dificultad para quedar embarazada, calvicie de patrón femenino, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se estima que entre el 10 % y el 13 % de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo se ven afectadas por el SOP, pero se presume que el 70 % no sabe que lo tiene, según la OMS.

Una razón podría ser que el nombre no es muy descriptivo de la afección real, dijo la doctora Helena Teede, endocrinóloga y profesora de Salud de la Mujer en la Universidad de Monash, en Australia.

Teede, quien encabeza el proceso para cambiar el nombre, es la autora principal de un artículo publicado el martes en The Lancet sobre el cambio de nombre.

A lo largo de su carrera de más de 25 años, Teede dijo que ha tenido que disipar malentendidos que llevan a la gente a pensar que la afección se trata solo de quistes en los ovarios, lo que ha derivado en diagnósticos omitidos y tratamientos inadecuados.

El artículo de The Lancet cambia oficialmente el nombre de la afección a uno que los investigadores esperan que pueda aportar más claridad: síndrome de ovario metabólico poliendocrino, o SMPO (polyendocrine metabolic ovarian syndrome, o PMOS, en inglés).

Ovario poliquístico: No se trata solo de quistes

Uno de los principales objetivos del nuevo nombre es destacar la amplia variedad de efectos que la condición tiene en quienes la padecen.

“Al llamar a esta afección ovario poliquístico, estamos perdiendo el panorama general”, dijo la doctora Alla Vash-Margita, profesora asociada de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas en la Universidad de Yale y jefa de división de ginecología pediátrica y adolescente en la Facultad de Medicina de Yale.

“Había mucho estigma y mito relacionado con este nombre. La gente pensaba que tiene quistes grandes, que no tiene”, dijo.

El síndrome se consideró inicialmente un trastorno reproductivo, indicó la doctora Andrea Dunaif, profesora de medicina en la división de endocrinología de la Facultad de Medicina Icahn en Mount Sinai, en Nueva York.

Se descubrió que estaba asociado con un ligero aumento en los niveles de hormonas masculinas que puede causar periodos irregulares y problemas de fertilidad. Luego, en la década de 1980, dijo que los investigadores encontraron que también estaba asociado con la resistencia a la insulina, o que el cuerpo no responde a los niveles normales circulantes de insulina.

“El cuerpo tiene que producir más insulina, y si el cuerpo no puede, en cierto modo, mantenerse al ritmo de las necesidades, entonces puede desarrollarse diabetes”, explicó Dunaif.

Desde entonces, la investigación ha sugerido que se trata de un trastorno metabólico importante, con mayores riesgos de padecer afecciones como enfermedad hepática y cardiopatías, añadió.

Más recientemente, otros síntomas también se han asociado con el SMPO, entre ellos apnea del sueño, depresión, ansiedad y dismorfia corporal, comentó Vash-Margita.

Síndrome de ovario metabólico poliendocrino: Un nombre para tomar en serio

La parte “poliendocrino” del nuevo nombre lo describe mejor como una afección endocrina u hormonal, según Teede. Las personas con SMPO presentan una alteración en el sistema endocrino (o sistema de mensajería química) del cuerpo, lo que puede derivar en impactos generalizados, añadió.

El camino para cambiar el nombre tomó 14 años y una colaboración mundial de 56 organizaciones de pacientes y profesionales, según el artículo de The Lancet.

“Este cambio replanteará la conversación y exigirá que se lo tome tan en serio como la afección de salud compleja y de largo plazo que es”, dijo Rachel Morman, presidenta de Verity PCOS UK, en un comunicado de prensa.

La esperanza es que el nuevo nombre ayude a darle a la condición la atención que merece, dijo Dunaif. Según explicó, los médicos del área de ginecología han hecho un trabajo relativamente bueno al tomar en serio la condición.

Pero debido a que el síndrome metabólico endocrino ovárico múltiple afecta muchas partes del cuerpo, especialistas de distintas áreas médicas deberían tener más conocimiento sobre él y colaborar para tratar de manera efectiva a las pacientes.

Muchas personas en el campo médico están entusiasmadas con el cambio de nombre, pero Dunaif considera que todavía no refleja completamente los conocimientos más recientes sobre la condición. Por ejemplo, antecedentes familiares sugieren que personas sin ovarios también podrían verse afectadas por los aspectos metabólicos de esta condición, dijo.

Añadió que el nombre quizá sería más preciso si se dividiera en subtipos, como personas que experimentan principalmente síntomas reproductivos o aquellas con síntomas metabólicos.

Vash-Margita, sin embargo, cree que PMOS es un nombre que refleja mucho mejor las realidades de los impactos mentales y físicos y “capta la afección de una manera mucho mejor, reflejando múltiples cambios que ocurren”, dijo.

Un término que capture mejor esa realidad podría abrir el camino para mejores diagnósticos, nuevos tratamientos y una mayor cobertura de seguros para la afección, agregó la doctora Christina Boots, profesora asociada de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina Feinberg de Northwestern.

“La salud de las mujeres es notoriamente subfinanciada”, aseguró. “Reconocer que realmente abarca no solo problemas reproductivos, sino también salud mental y salud metabólica, tal vez ayude a aumentar la cantidad de dólares y la cantidad de estudios para entenderla y tratarla”.

PMOS: Cómo obtener la atención que necesita

¿Cuándo debería hablar con su médico sobre PMOS? Un signo vital es un historial de ciclos menstruales irregulares, según Dunaif. Tener ocho o menos ciclos menstruales al año, o tener ciclos que duran más de 40 días por ciclo, es una señal de que debería ser evaluada por un problema hormonal, explicó.

Su médico puede revisar sus hormonas para detectar resistencia a la insulina o andrógenos elevados, una hormona que puede causar cosas como acné, calvicie o aumento del vello corporal, dijo Boots.

Gran parte del enfoque médico actual para PMOS consiste en manejar los síntomas en lugar de tratar la causa subyacente, dijo Dunaif.

La primera intervención que se aconseja suele ser hacer cambios en el estilo de vida hacia una dieta equilibrada y más ejercicio, dijo Vash-Margita. La pérdida de peso se ha asociado con una mejora de los síntomas de PMOS, señaló.

Se pueden recetar medicamentos para los síntomas metabólicos, y se ha encontrado que los GLP-1 son útiles, aunque no hay grandes ensayos en mujeres con PMOS, dijo Dunaif. Las píldoras anticonceptivas se usan comúnmente para regular los ciclos menstruales y reducir las hormonas que pueden causar vello corporal, acné y pérdida de cabello, añadió.

Los tratamientos de fertilidad pueden utilizarse para ayudar a inducir la ovulación en personas que están tratando de concebir hijos con esta afección, agregó Dunaif.

Aun así, la respuesta para tratar el PMOS no consiste solo en que las pacientes sepan qué buscar y qué hacer, dicen los expertos. Una clave para un buen tratamiento del PMOS es encontrar proveedores de atención médica que realmente puedan tomarse el tiempo para ver el panorama completo y hacer buenas derivaciones para elaborar un plan en conjunto, comentó Boots.

“El dietista de alguien le dice una cosa, y su psiquiatra le dice otra, y su dermatólogo le dice otra, así que tienen tantos actores que están en su nicho y a menudo no ven el panorama completo”, dijo. “Ver a estas pacientes como personas, y hacer nuestro mejor esfuerzo para brindarles atención con empatía e individualizar su atención, creo que es tan importante”.