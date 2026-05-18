Cupón de Gas Licuado: ¿Cómo activar el beneficio y quiénes pueden recibirlo?

El Gobierno entregó detalles sobre el “Cupón Gas Licuado” en el marco del plan Chile Sale Adelante.

Se trata de un subsidio que equivale a $27.000 que se entregará por única vez y servirá de manera exclusiva para la compra de gas licuado.

El proceso de activación comenzó este lunes 18 de mayo y beneficiará a quienes pertenecen al 80% de la población más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Cupón de Gas Licuado: ¿Cómo activarlo?

Las autoridades explicaron que las personas deben ingresar al sitio web www.cupondegas.gob.cl, luego ingresar su Clave Única y solicitar la activación del cupón.

Es necesario tener una Cuenta RUT activa, ya que posteriormente el cupón digital se debe presentar en la aplicación RUTpay y/o en la aplicación de Banco Estado. También se puede imprimir y presentar de manera presencial en una Caja Vecina.

Cabe recalcar que la activación del cupón no significa acceso inmediato al beneficio, ya que los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad.

Fechas y vigencia del cupón de Gas Licuado

El cupón se activará entre las siguientes fechas, de acuerdo al período en que se solicitó:

Si activaste tu cupón entre el 18 de mayo y el 29 de mayo : Tu cupón podrá utilizarse desde el 17 de junio. La vigencia del cupón de gas licuado es hasta el 30 de septiembre.

: Tu cupón podrá utilizarse desde el 17 de junio. La vigencia del cupón de gas licuado es hasta el 30 de septiembre. Si activaste tu cupón entre el 30 de mayo y el 12 de junio : Tu cupón podrá utilizarse desde el 2 de julio. La vigencia del cupón de gas licuado es hasta el 30 de septiembre.

: Tu cupón podrá utilizarse desde el 2 de julio. La vigencia del cupón de gas licuado es hasta el 30 de septiembre. Si activaste tu cupón entre el 13 de junio y el 30 de junio: Tu cupón podrá utilizarse desde el 21 de julio. La vigencia del cupón de gas licuado es hasta el 30 de septiembre.

El cupón de Gas Licuado será válido hasta el 30 de septiembre de 2026.