“Nunca hemos tenido mejores relaciones con Bolivia que las que tenemos hoy día”: Canciller destaca acercamiento con Bolivia y fija prioridades de su gestión exterior

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que la actual administración ha logrado fortalecer los vínculos con Bolivia, destacando una reciente visita junto al canciller boliviano, Fernando Aramayo, como una señal de una nueva etapa entre ambos países.

Según explicó, ambos ministros se reunieron en la frontera a más de 4.800 metros de altura antes de continuar el viaje hacia La Paz, donde plantearon avanzar en la modernización del Tratado de Libre Comercio y reforzar la cooperación bilateral.

En conversación con Radio T13, el canciller sostuvo que “nunca hemos tenido mejores relaciones con Bolivia que las que tenemos hoy día”, agregando que existe una necesidad mutua de colaboración entre ambas naciones. En esa línea, mencionó que uno de los temas prioritarios es el fortalecimiento del Plan Frontera Segura, considerando el rol que Bolivia puede tener en esa estrategia impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El secretario de Estado también abordó los lineamientos centrales de su gestión al frente de la Cancillería, indicando que la estrategia diplomática del Ejecutivo se basa en tres ejes: seguridad, crecimiento económico y reconstrucción de confianzas internacionales. Sobre este último punto, explicó que el objetivo es profundizar las relaciones con otros países mediante visitas, encuentros y cooperación entre autoridades.

Dentro del ámbito económico, Pérez Mackenna destacó el lanzamiento de la campaña “Choose Chile”, iniciativa orientada a promover al país como destino para inversiones, comercio, turismo y alianzas estratégicas. Además, remarcó la importancia del crecimiento económico para la generación de empleos, señalando que actualmente más de 800 mil personas requieren trabajo estable y permanente.

Respecto a la reciente gira oficial a India, el canciller explicó que el viaje tuvo un doble propósito: avanzar en las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio y conocer de cerca el desarrollo tecnológico e innovador del país asiático. En ese contexto, detalló que una parte importante de la agenda se concentró en Bangalore, ciudad donde se interiorizaron sobre inteligencia artificial y economía digital.

Sobre las oportunidades que representa India para Chile, el ministro afirmó que se trata de “la cuarta economía del mundo” y un mercado de más de 1.470 millones de habitantes. En esa línea, planteó que Chile debe profundizar sus vínculos con ese país para diversificar sus mercados y fortalecer el acceso a tecnología vinculada a la economía digital.