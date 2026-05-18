Sichel emplaza al Gobierno por recortes en salud: “En Chile no sobra el gasto social, falta”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó el plan de recortes presupuestarios impulsado por el Gobierno y advirtió que reducir recursos en áreas como salud puede generar un impacto directo en la atención primaria municipal.

En entrevista con CNN Chile Radio, el exministro de Desarrollo Social sostuvo que el país no tiene un exceso de gasto social, sino una red de apoyo todavía insuficiente para personas vulnerables y sectores medios.

“En Chile no sobra el gasto social, falta. Si uno mira la cantidad de transferencias que se hacen a personas vulnerables o clases medias, son bajas respecto a otros países”, afirmó.

¿Qué dijo Sebastián Sichel sobre los recortes?

El alcalde planteó que buscar ahorro fiscal mediante la reducción de recursos sociales es, a su juicio, una mala estrategia, porque puede afectar directamente a quienes más dependen del Estado.

“Recortar por ahí no es ahorrar, es básicamente provocar impactos muy duros en materia social y por eso hay que tener mucho cuidado”, sostuvo.

Sichel afirmó que el Gobierno estaría escogiendo “el camino más fácil” para ordenar las cuentas públicas, al apuntar a ayudas sociales o al financiamiento de sectores como educación y salud.

“Tengo la sensación de que es el camino más fácil para cerrar o borroficar, porque es básicamente cortar por el hilo más delgado, que son ayudas sociales o financiamiento de sectores como educación y salud”, señaló.

En esa línea, marcó una diferencia con el diagnóstico aplicado en Argentina y sostuvo que Chile no tiene un Estado excesivamente subsidiador.

“Chile no es Argentina. En Argentina sobraban los subsidios y yo creo que se había transformado en un Estado paternalista. Chile está lejos de ser eso”, dijo.

Para Sichel, el problema del Estado chileno no está en el gasto social, sino en la estructura burocrática. “Chile donde le sobra es burocracia”, afirmó.

El impacto en la atención primaria

El jefe comunal sostuvo que aún no ha recibido información concreta sobre cuánto podría afectar el recorte a Ñuñoa, pero advirtió que cualquier reducción en transferencias para salud municipal sería compleja.

“A nosotros no nos ha llegado ni una señal de recorte directo. He pedido la información, todavía no nos llega directo información en qué se recortaría en particular de las transferencias que nos hace el Ministerio a Ñuñoa”, explicó.

Sin embargo, afirmó que el sistema de atención primaria ya opera con recursos estrechos y que el per cápita que reciben los municipios es bajo.

“Es obvio que tenemos un problema del per cápita, la cantidad de plata que nos traspasa el Estado es bajísima, y hoy día tenemos listas de espera que deberíamos solucionar”, sostuvo.

El alcalde advirtió que, si efectivamente llega una rebaja de recursos, el municipio deberá buscar alternativas internas para evitar afectar las prestaciones de salud.

“No veo por dónde hay margen de reducción. Al revés, cada día estoy viendo de dónde puedo sacar más recursos de otra área de la municipalidad para cubrir salud, porque con lo que nos pasa el Ministerio no alcanza”, afirmó.

Sichel también tomó distancia de otros alcaldes que han advertido eventuales cierres anticipados de consultorios o reducción de prestaciones. Según dijo, en Ñuñoa buscará proteger la atención de salud incluso si eso implica recortar otras actividades municipales.

“Si tengo que sacarle plata a cualquier área para que no falte nada en salud, lo voy a hacer”, sostuvo.

“No voy a reducir ni una prestación en salud, sea que tenga que eliminar todos los eventos sociales o culturales del año”, agregó.

“Chile donde le sobra es burocracia”

El alcalde planteó que el ahorro fiscal debería buscarse en la reducción de estructuras administrativas del Estado central, no en recursos que llegan a los municipios o a servicios básicos.

“Deberíamos tener 15, 16 ministerios, deberíamos eliminar instituciones intermedias como el Injuv, deberíamos no tener seremis de todos los ministerios en cada uno de los territorios”, señaló.

Sichel dijo que esa discusión exige asumir costos políticos, porque implica reducir cargos, instituciones y espacios de poder dentro del aparato estatal.

“A nadie le gusta achicar ministerios porque obviamente algún partido o alguna persona se queda sin un ministerio clave”, afirmó.

En esa línea, pidió al Gobierno y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, revisar dónde se puede ahorrar sin afectar servicios directos a la ciudadanía.

“Si la mirada del ministro Quiroz es hacer ahorro, no está aquí”, dijo.

El alcalde valoró que el Ejecutivo haya abierto espacios de conversación con los municipios, aunque sostuvo que ahora se requiere una mesa técnica para revisar con mayor precisión dónde puede recortarse gasto.

“Sería bueno que haya una conversación más técnica respecto de dónde se puede ahorrar plata del Estado, que no sea finalmente en plata que termina en las personas”, afirmó.

Finalmente, Sichel sostuvo que los municipios no pueden seguir siendo tratados como “los hermanos pobres del Estado” y pidió que el debate sobre ahorro fiscal no termine afectando a quienes ejecutan directamente las políticas públicas en los territorios.

“Siempre se corta la ejecución y no la intermediación”, concluyó.