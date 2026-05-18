Trabajos mejor pagados sin educación superior: Ranking revela sueldos de hasta $1 millón

Un análisis del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) identificó cuáles son los trabajos con mejores salarios que no exigen contar con educación superior completa.

El estudio revisó más de 920 mil ofertas de empleo publicadas entre abril de 2025 y marzo de 2026 en distintos portales laborales, a través del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE).

De acuerdo con el ranking publicado por Las Últimas Noticias, las ocupaciones mejor posicionadas son conductores de camiones pesados y de alto tonelaje, agentes inmobiliarios y chapistas y caldereros.

¿Cuáles son los trabajos mejor pagados sin educación superior?

Según el análisis del Sence, los conductores de camiones pesados y de alto tonelaje lideran el listado, con 6.293 anuncios revisados y un salario de referencia que va desde $900 mil en el percentil 25 hasta $1 millón en el percentil 75.

En segundo lugar aparecen los agentes inmobiliarios, con 2.334 anuncios y un rango salarial entre $862.500 y $1 millón.

También destacan los chapistas y caldereros, con un sueldo de entrada cercano a $853.348. De acuerdo con el artículo, se trata de un oficio altamente requerido y que suele aprenderse principalmente en la práctica.

El ranking también incluye a mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, con remuneraciones entre $850 mil y $900 mil; reguladores y operarios de máquinas herramientas, con sueldos entre $850 mil y $925 mil; y electricistas de obras, con rangos entre $800 mil y $850 mil.

Ranking Ocupación Anuncios Promedio de vacantes por aviso Salario percentil 25 Salario percentil 75 1 Conductores de camiones pesados y de alto tonelaje 6.293 5,8 $900.000 $1.000.000 2 Agentes inmobiliarios 2.334 5,9 $862.500 $1.000.000 3 Chapistas y caldereros 448 3,6 $853.348 $853.348 4 Mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado 3.127 4,8 $850.000 $900.000 5 Reguladores y operarios de máquinas herramientas 1.655 8,8 $850.000 $925.000 6 Electricistas de obras 5.890 6,6 $800.000 $850.000 7 Empleados de servicios de transporte 8.416 8,4 $800.000 $1.000.000 8 Representantes comerciales 35.673 8,8 $800.000 $1.200.000 9 Soldadores y oxicortadores 4.755 6 $800.000 $900.000 10 Supervisores de locales comerciales, tiendas y almacenes 6.235 9,6 $800.000 $900.000 11 Instaladores y reparadores de tecnologías de comunicaciones 2.402 10,1 $760.000 $900.000 12 Gasfíter e instaladores de tuberías 1.028 6,7 $750.000 $754.000 13 Montadores de estructuras metálicas 2.666 8,5 $750.000 $800.000 14 Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera 888 5,7 $750.000 $760.000 15 Operadores de máquinas de movimiento de tierra, grúas y elevadores 8.119 7,1 $750.000 $800.000 16 Técnicos en ciencias físicas y químicas 2.588 4,6 $750.000 $800.000 17 Directores, gerentes y adm. de hoteles, restoranes y comercios 4.858 6,2 $725.000 $900.000 18 Carpinteros de obra 2.922 13,1 $706.500 $763.780 19 Agentes de seguros y ejecutivos de fondos de pensiones 8.835 11,3 $700.000 $850.000 20 Conductores de automóviles, taxis y camionetas 16.669 8 $700.000 $800.000 21 Obreros de explotaciones agrícolas 3.140 7,2 $700.000 $750.000 22 Trabajadores de tareas administrativas generales 1.036 4,6 $700.000 $750.000 23 Secretarios administrativos y ejecutivos 12.513 3,6 $692.241 $800.000 24 Recepcionistas de hoteles 3.980 4,5 $675.000 $800.000 25 Ebanistas y mueblistas 1.642 11,4 $650.000 $750.000 26 Empleados de informaciones, reclamos o sugerencias 4.236 21,1 $650.000 $700.000 27 Operadores de autoelevadoras y montacargas 18.367 9,9 $650.000 $711.385

Ocupaciones con más avisos y demanda laboral

Además de los sueldos, el análisis también permite observar qué ocupaciones concentran más ofertas. Entre las que aparecen en el ranking destacan los representantes comerciales, con 35.673 anuncios; los operadores de autoelevadoras y montacargas, con 18.367; y los conductores de automóviles, taxis y camionetas, con 16.669.

También figuran empleos administrativos y de atención, como secretarios administrativos y ejecutivos, recepcionistas de hoteles y empleados de informaciones, reclamos o sugerencias.

El informe precisa que una parte importante de los avisos analizados corresponde a “ocupaciones elementales”, es decir, trabajos que no requieren estudios superiores ni alta especialización formal.

Sin embargo, desde Sence advierten que los empleadores sí valoran habilidades transversales, como el trabajo en equipo, el cumplimiento de compromisos, la proactividad y la capacidad de adaptación a distintos entornos laborales.