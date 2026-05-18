Trabajos mejor pagados sin educación superior: Ranking revela sueldos de hasta $1 millón

Un análisis del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) identificó cuáles son los trabajos con mejores salarios que no exigen contar con educación superior completa.
El estudio revisó más de 920 mil ofertas de empleo publicadas entre abril de 2025 y marzo de 2026 en distintos portales laborales, a través del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE).
De acuerdo con el ranking publicado por Las Últimas Noticias, las ocupaciones mejor posicionadas son conductores de camiones pesados y de alto tonelaje, agentes inmobiliarios y chapistas y caldereros.
¿Cuáles son los trabajos mejor pagados sin educación superior?
Según el análisis del Sence, los conductores de camiones pesados y de alto tonelaje lideran el listado, con 6.293 anuncios revisados y un salario de referencia que va desde $900 mil en el percentil 25 hasta $1 millón en el percentil 75.
En segundo lugar aparecen los agentes inmobiliarios, con 2.334 anuncios y un rango salarial entre $862.500 y $1 millón.
También destacan los chapistas y caldereros, con un sueldo de entrada cercano a $853.348. De acuerdo con el artículo, se trata de un oficio altamente requerido y que suele aprenderse principalmente en la práctica.
El ranking también incluye a mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, con remuneraciones entre $850 mil y $900 mil; reguladores y operarios de máquinas herramientas, con sueldos entre $850 mil y $925 mil; y electricistas de obras, con rangos entre $800 mil y $850 mil.
|Ranking
|Ocupación
|Anuncios
|Promedio de vacantes por aviso
|Salario percentil 25
|Salario percentil 75
|1
|Conductores de camiones pesados y de alto tonelaje
|6.293
|5,8
|$900.000
|$1.000.000
|2
|Agentes inmobiliarios
|2.334
|5,9
|$862.500
|$1.000.000
|3
|Chapistas y caldereros
|448
|3,6
|$853.348
|$853.348
|4
|Mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado
|3.127
|4,8
|$850.000
|$900.000
|5
|Reguladores y operarios de máquinas herramientas
|1.655
|8,8
|$850.000
|$925.000
|6
|Electricistas de obras
|5.890
|6,6
|$800.000
|$850.000
|7
|Empleados de servicios de transporte
|8.416
|8,4
|$800.000
|$1.000.000
|8
|Representantes comerciales
|35.673
|8,8
|$800.000
|$1.200.000
|9
|Soldadores y oxicortadores
|4.755
|6
|$800.000
|$900.000
|10
|Supervisores de locales comerciales, tiendas y almacenes
|6.235
|9,6
|$800.000
|$900.000
|11
|Instaladores y reparadores de tecnologías de comunicaciones
|2.402
|10,1
|$760.000
|$900.000
|12
|Gasfíter e instaladores de tuberías
|1.028
|6,7
|$750.000
|$754.000
|13
|Montadores de estructuras metálicas
|2.666
|8,5
|$750.000
|$800.000
|14
|Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera
|888
|5,7
|$750.000
|$760.000
|15
|Operadores de máquinas de movimiento de tierra, grúas y elevadores
|8.119
|7,1
|$750.000
|$800.000
|16
|Técnicos en ciencias físicas y químicas
|2.588
|4,6
|$750.000
|$800.000
|17
|Directores, gerentes y adm. de hoteles, restoranes y comercios
|4.858
|6,2
|$725.000
|$900.000
|18
|Carpinteros de obra
|2.922
|13,1
|$706.500
|$763.780
|19
|Agentes de seguros y ejecutivos de fondos de pensiones
|8.835
|11,3
|$700.000
|$850.000
|20
|Conductores de automóviles, taxis y camionetas
|16.669
|8
|$700.000
|$800.000
|21
|Obreros de explotaciones agrícolas
|3.140
|7,2
|$700.000
|$750.000
|22
|Trabajadores de tareas administrativas generales
|1.036
|4,6
|$700.000
|$750.000
|23
|Secretarios administrativos y ejecutivos
|12.513
|3,6
|$692.241
|$800.000
|24
|Recepcionistas de hoteles
|3.980
|4,5
|$675.000
|$800.000
|25
|Ebanistas y mueblistas
|1.642
|11,4
|$650.000
|$750.000
|26
|Empleados de informaciones, reclamos o sugerencias
|4.236
|21,1
|$650.000
|$700.000
|27
|Operadores de autoelevadoras y montacargas
|18.367
|9,9
|$650.000
|$711.385
Ocupaciones con más avisos y demanda laboral
Además de los sueldos, el análisis también permite observar qué ocupaciones concentran más ofertas. Entre las que aparecen en el ranking destacan los representantes comerciales, con 35.673 anuncios; los operadores de autoelevadoras y montacargas, con 18.367; y los conductores de automóviles, taxis y camionetas, con 16.669.
También figuran empleos administrativos y de atención, como secretarios administrativos y ejecutivos, recepcionistas de hoteles y empleados de informaciones, reclamos o sugerencias.
El informe precisa que una parte importante de los avisos analizados corresponde a “ocupaciones elementales”, es decir, trabajos que no requieren estudios superiores ni alta especialización formal.
Sin embargo, desde Sence advierten que los empleadores sí valoran habilidades transversales, como el trabajo en equipo, el cumplimiento de compromisos, la proactividad y la capacidad de adaptación a distintos entornos laborales.
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