Vivienda propia bajo presión: 80% de los hogares en Chile no puede comprar una propiedad

Comprar una vivienda en Chile se ha vuelto una meta cada vez más difícil para la mayoría de las familias.

Un informe del Centro de Estudios Inmobiliarios de la ESE Business School de la Universidad de los Andes, recogido por Diario Financiero, concluyó que actualmente solo el 20% de los hogares puede acceder a la compra de una propiedad.

La cifra implica que el 80% de las familias chilenas queda fuera del mercado de compraventa habitacional, en un escenario marcado por el aumento del precio de las viviendas, tasas hipotecarias más altas y salarios que no han crecido al mismo ritmo.

El diagnóstico marca un deterioro respecto de 2017, cuando cerca del 40% de los hogares podía comprar una vivienda. En menos de una década, la proporción de familias sin capacidad de compra pasó de 60% a 80%.

¿Por qué menos familias pueden comprar una vivienda?

El estudio, liderado por el vicerrector de la ESE Business School, José Miguel Simian, fue elaborado a partir de la Casen 2024 y las tasas hipotecarias del Banco Central.

La metodología considera cuánto puede pagar un hogar si destina el 25% de sus ingresos mensuales al dividendo, con un pie de 20% y un crédito hipotecario a 25 años. El cálculo no incluye el acceso a viviendas con subsidios.

De acuerdo con el informe, una familia del primer decil, con ingresos mensuales cercanos a $307 mil, vive actualmente en una vivienda valorizada en torno a UF 1.732, ya sea arrendada o adquirida. Sin embargo, su capacidad de compra solo alcanzaría para una propiedad de UF 404.

La brecha se repite en distintos tramos de ingreso. Recién en el noveno decil aparece un equilibrio: una familia con ingresos por cerca de $2,4 millones habita una vivienda de UF 3.102 y podría acceder a una propiedad de UF 3.170.

Precios, tasas y salarios rezagados

Según Simian, hay tres factores principales detrás de este escenario. El primero es el encarecimiento sostenido de las viviendas, presionado por el aumento de los costos de construcción, mayores exigencias regulatorias, nuevas normas de eficiencia energética, la eliminación del Crédito Especial para Empresas Constructoras y la permisología.

El segundo elemento es el alza de las tasas hipotecarias. Mientras en 2019 se ubicaban en torno al 2%, el último registro de abril las situó cerca del 3,98%, lo que eleva el costo de financiar una propiedad.

El tercer factor apunta al mercado laboral. Los salarios no han seguido el ritmo del aumento en los valores de las propiedades, lo que amplía la distancia entre los ingresos disponibles y el monto necesario para acceder a un crédito hipotecario.