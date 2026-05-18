Comisión de Medio Ambiente de la Cámara votará proyecto de reconstrucción del Gobierno

Este lunes, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá y votará las normas ambientales que son parte del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.

Está programado que la sesión comience a las 13:00 horas de este lunes.

La semana pasada, la instancia comenzó con la discusión de la iniciativa, que busca modificar normas ambientales, administrativas, pesqueras y patrimoniales, como la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la Ley de Monumentos Nacionales.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, expuso en la comisión y explicó los cambios que se plantean al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y a la institucionalidad ambiental.

Entre estas medidas se encuentra la eliminación del umbral de 3 MW para el ingreso obligatorio de proyectos energéticos al SEIA y que el reglamento definirá si es obligatorio de acuerdo al tipo de tecnología e impactos ambientales, según detallaron desde la Cámara.

Asimismo, “exime de nueva evaluación ambiental a mejoras tecnológicas en proyectos que ya cuenten con RCA favorable, siempre que no impliquen impactos ambientales significativos. Además, limita mecanismos de reclamación contra las RCA, fortalece la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental y crea un régimen especial voluntario de tramitación ambiental para reducir observaciones y acelerar procesos”.

El presidente de la Comisión, diputado Guillermo Ramírez, comentó la semana pasada que la intención es despachar el proyecto en una sesión que se extienda por tres y cuatro horas, previo al inicio de la Sala.