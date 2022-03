En una nueva marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, captó diferentes testimonios de las asistentes. Después de escucharlas, la periodista analizó la situación que se vive en el país, asegurando que “lo que queremos es un país feminista y feminismo no es otra cosa que democracia. No es otra cosa que iguales derechos entre hombre y mujeres”. A su vez, enfatizó en que el “machismo, la desigualdad de género, es de todas las desigualdades, la que afecta a una mayor cantidad de número de personas y por eso es importante”. Por último, sostuvo que “el feminismo es una excelente noticia, no solo para las mujeres, sino que para los hombres. No queremos ni un derecho más que los hombres, pero ni uno menos tampoco”.